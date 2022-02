La Seguridad Social concede una Incapacidad Permanente Total a una profesora de flamenco

La Seguridad Social ha concedido una Incapacidad Permanente Total a una profesora de flamenco de 54 años y con 21 años de cotización, debido a las múltiples patologías que padece y que la imposibilitan para el ejercicio de su profesión.

El trabajo de la profesora requiere, además de pasar muchas horas de pie, contar con un buen nivel físico, puesto que tenía una gran responsabilidad puesto que trataba con niños a partir de los cuatro años, y en este caso la mujer padece múltiple patologías traumatológicas como artrosis en ambas rodillas, trocanteritis -que es un conjunto de síntomas dolorosos localizados en la cadera-, fibromialgia, fatiga crónica, tendinitis y espondiloartrosis lumbar, entre otras enfermedades.

El abogado Álvaro Jiménez Bidón, que representa a la trabajadora, ha explicado a este periódico que ante la imposibilidad de continuar desarrollando su actividad, la profesora inició el correspondiente expediente para el reconocimiento de su incapacidad laboral permanente. De hecho, en todos los informes de la sanidad pública y privada recabados se pone de manifiesto el complejo cuadro médico de la paciente y se aconsejaba que no reincorporara a su actividad laboral, según expuso el letrado en la reclamación presentada en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Ahora, la Seguridad Social ha dictado una resolución en la que se reconoce la Incapacidad Permanente total para la profesión habitual y le ha concedido una pensión mensual de 900 euros. En su reclamación, la trabajadora exponía que debido a sus problemas de salud no se encontraba capacitada para realizar ninguna actividad profesional, puesto que sus patologías son de carácter "crónico, progresivo e irreversible". Así, señalaba que en la actualidad no sólo "no volverá a ostentar plena capacidad física, sino que en diferentes momentos sus dolencias se agravarán siendo imposible realizar cualquier actividad, sin existir tratamientos específicos a fin de paliar sus efectos".