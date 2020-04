Los abogados de familia remiten 29 propuestas al CGPJ para dar agilidad a los asuntos judiciales de familia tras el estado de alarma

La asociación española de abogados de familia ha remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia 29 propuestas para la reanudación de la actvidada judicial tras el estado de alarma. Entre otras cuestiones creen fundamental la especialización, dentro de la jurisdicción civil, en Infancia, Familia y Capacidad. "Esto es necesario para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a las situaciones en las que se ven afectados los Derechos Fundamentales de carácter personal de un sector numéricamente muy elevado de la población de nuestro País. Estas materias, junto con las relativas a la capacidad de las personas, se rigen por principios especiales, distintos a los de la generalidad de la jurisdicción civil", recoge el documento.

Según la Aeafa la especialización debería abarcar la primera y la segunda instancia, y ponerse en marcha en toda España. En este sentido, piden dotar al sistema de medidas temporales de refuerzo a los Juzgados y Tribunales, "personal que, necesariamente ha de ser formado en derecho de infancia-familia y capacidad, a través de un curso intensivo, que puede ser impartido on line, y a través del material que se facilite durante el plazo que reste para el levantamiento de la suspensión". Según Aeafa los apoyos y refuerzos deben abarcar tanto la primera como la segunda instancia, así como a Fiscalía, en donde se constatan serias dificultades para atender los asuntos de familia-infancia e incapacidad, precisamente por la falta de medios personales", recoge las propuestas. La Aeafa se ofrece a colaborar en esta formación.

Una de las propuestas que más se repiten entre las diferentes asociaciones jurídicas para la vuelta a la normalidad en los juzgados es fomentar el uso de los sistemas tecnológicos, (durante el tiempo en que no se permita el acercamiento social y sean viables), y presenciales, una vez finalicen las restricciones de acercamiento social. La Aeafa propone, además, que las citaciones y emplazamientos de la parte demandada puedan ser llevadas a cabo por los procuradores, en lugar de por el Juzgado, "a petición de parte y/o a propuesta del órgano judicial, incluyéndose en los procesos de ejecución, y en los procedimientos principales posteriores a medidas provisionales previas, bien al procurador que ya conste que ha representado a la parte demanda, o directamente a la parte".

Agilidad necesaria en procesos de familia

En el caso de los asuntos de familia, la rapidez es importante, por eso piden "urgencia en la tramitación de demanda de medidas provisionales-previas y en las medidas coetáneas. En las piezas de medidas provisionales-previas y coetáneas, se incoen las mismas citando directamente a las partes para la comparecencia, sin requerir previamente para subsanar apud acta, aportar originales, etc. Es decir, que dicha subsanación se pueda hacer sin plazo y como límite el día de la comparecencia, con apercibimiento de que en caso de no llevarse a cabo, se tendrán por no instadas". Esta urgencia también la solicitan en la tramitación de demandas de ejecución de sentencia "para dar una respuesta rápida ante los problemas derivados de la suspensión de los sistemas de reparto de tiempo, (bien regímenes de visitas, de forma total o parcial, y/o sistemas de custodias compartidas), compensaciones de días, y de vacaciones de Semana Santa, compensaciones económicas para cuidado exclusivo de los hijos durante la pandemia. Todos estos procesos han de ser considerados prioritarios en su tramitación y resolución con anterioridad al periodo vacacional estival 2020".

Reajuste de las medidas económicas en resoluciones

Otra de las consecuencias de esta pandemia ha sido la económica con la pérdida de trabajo o reducción de ingresos por parte de muchos trabajadores. Por esta razón, entre las propuestas de los abogados de familia está la regulación de un procedimiento especial urgente para dar respuesta a aquellas personas que han visto reducidos sus ingresos "a los efectos de que puedan reajustarse con carácter temporal las obligaciones económicas establecidas previamente en una resolución judicial".

La Aeafa se opone a la habilitación del mes de agosto y el horario de tarde. Una de las razones es que al destinar los jueces y magistrados la tarde a redactar las sentencias y resto de resoluciones y no tener ahora este tiempo "se dilatará enormemente la resolución de los asuntos". Algo similar les ocurre a los abogados, por las tardes preparan asuntos, vistas y comparecencias. "Se trata de mantener dentro de lo posible la calidad de la justicia, calidad de la que nos alejamos en caso de la habilitación del horario vespertino y del mes de agosto". Como alternativa, proponen que todo el personal al servicio de la administración de justicia, se tome sus vacaciones en el mes de agosto, "de tal forma que en julio y septiembre puedan funcionar a pleno rendimiento y según las directrices que marquen las autoridades sanitarias".

La Aeafa aboga además por las sentencias “in voce”, para agilizar la tramitación de los procedimientos. Asimismo, entre las propuestas enviadas al CGPJ y al Ministerio de Justica está que el Punto Neutro se conecto con distintos organismos, en especial con los Registros Civiles para certificados de nacimiento, matrimonio y defunción y de empadronamiento.

Además propone la ratificación en los procesos de mutuo de acuerdo de diferentes modos dependiendo de la fase de presencialidad o no en la que se encuentre. A esto se suma la promoción de las periciales de parte "vía insaculación, a su costa, para la emisión de informes periciales y descargar a los equipos técnicos, cuyos informes demoran como media de 9 a 12 meses". Asimism, la Aeafa pide que en la diligencia de ordenación en que se admita la contestación a la demanda, y en su caso contestación a la demanda reconvencional, "se confiera a las partes un plazo de cinco días para que propongan la prueba de la que pretendan valerse en el juicio. Una vez propuesta, el juez o magistrado decidirá sobre la admisión o denegación y acordará lo necesario para su práctica anticipada, salvo la que pueda ser celebrada el día de la vista".

Liquidación de régimen económico matrimonial y herencias

Respecto a los procesos de liquidación de régimen económico matrimonial y de división judicial de la herencia, la asociación de abogados de familia pide "abrir paso claramente a las diligencias preliminares,ntroducir en el procedimiento de formación de inventario, la fase de contestación escrita para la parte demandada, con anterioridad a la comparecencia ante el/la LAJ. Y una vez contestada, se otorgue plazo para proponer prueba, y admitida/denegadas se cite a vista, único señalamiento presencial", entre otras cuestiones.

Asimismo pide una gestión responsable de las suspensiones de vistas, control horario de los funcionarios, cambiar el sistema de trabajo y asignar dos funcionarios a un expediente, o que el expediente sea del Juzgado," para que si el funcionario que lleva el asunto no está, el asunto siga su curso de forma normal".

Sobre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la asociación recuerda que tienen competencia de familia "pero a su vez son mixtos, y que el tiempo dedicado a la instrucción de los asuntos penales es tiempo y recursos que se resta a la gestión de los asuntos civiles". Creen que una medida efectiva podría ser que los días en que el Juzgado de Violencia esté de guardia, si es posible y con la conformidad de todas las partes, que finalice la instrucción del asunto: "o bien se practiquen todas las diligencias y se dicte auto de PA, o bien se transforme en DUR con conformidad, o en DUR sin conformidad y con señalamiento en Lo Penal. Si se pueden practicar testificales el día de la guardia y concluir la instrucción, se deben llevar a cabo, y no dejarlo para otro día, pues otra citación es un derroche de recursos: nuevos desplazamientos, gestión documental de la citación, pérdida de tiempo de todos, utilización de días y horas para practicar la declaración, etc."

Asimismo, en los Juzgados de Instrucción de guardia en asuntos de Violencia, en aquellos partidos judiciales en los que no hace guardias de fin de semana, y por tanto son los Juzgados de Instrucción/mixtos los que suplen esta función, "evitar citar a las partes y profesionales el lunes siguiente en el Juzgado de Violencia, ya que dicha citación suele ser innecesaria. Si ya se ha dictado la orden de protección y las medidas civiles, no hace falta como norma general citar nuevamente a todos salvo que alguna de las partes lo solicitase o el Juzgado de Violencia citase nuevamente por alguna razón fundada".

La gestión responsable de los horarios de los señalamientos para evitar la acumulación de personas en los pasillos; las ejecuciones dinerarias por impago de alimentos efectivas desde el primer momento, remisión telemática de asuntos a la Fiscalía, prioridad de doatación a los juzgados de sistemas telemáticos e informáticos, cumplimiento de plazos, evitar la solicitud de suspensiones de las vistas y juicios ya señaladas que se celebren en los días inmediatamente siguientes al alzamiento del estado de alarma, abordar la situación de los puntos de encuentro y la reactivación de los asuntos pendientes por parte de jueces y magistrados, entre otras cuestiones, cierran las 29 propuestas que han remitido desde la Aeafa para la reactivación de la normalidad en los juzgados tras el estado de alarma.