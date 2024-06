El abuelo de Marta "no confía en la Justicia" tras la absolución del Cuco y su madre

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, la joven sevillana que fue asesinada en 2009, ha afirmado este jueves, tras conocer la sentencia que absuelve al Cuco y a su madre de falso testimonio en el juicio, que "no confía en la justicia", y asegura que la Audiencia de Sevilla "ha puesto todas las trabas posibles para que este caso no se resuelva".

Así lo ha manifestado el abuelo de Marta en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, donde ha aclarado que en lo que no cree es "en algunos jueces, porque no son todos corruptos".

"Parece mentira que después de haber detenido la Policía a los cinco implicados en el asesinato y desaparición de Marta, estos juicios no resuelvan dónde se encuentra el cuerpo de Marta, que es lo único que queremos", ha apostillado José Antonio Casanueva. Asimismo, el abuelo de Marta ha asegurado que la sentencia ha sido un "varapalo muy fuerte", al tiempo que ha señalado que "tanto mi hija como mi yerno están muy afectados, todos lo estamos".

De otro lado, ha anunciado que harán una manifestación próximamente, y en este sentido ha pedido "al pueblo de Sevilla que acuda, ya que ellos dicen que Marta era la niña de Sevilla", y "así la reconocemos todos", ha apuntado.

Además, ha afirmado que la madre del Cuco "sabe dónde se puede encontrar el cuerpo de Marta", y en esta línea ha criticado que "han mentido muchas veces", para continuar explicando que para él la "única verdad" es la primera declaración que tuvo con el juez instructor, "declaración en la que dijo que él había estado en la casa donde se había cometido el asesinato y participó en el encubrimiento del cadáver la casa de León 13".

No obstante, ha continuado, "luego cambió de declaración, ha cambiado muchas veces y ha dicho muchas cosas que no había dicho al principio o que son cosas nuevas que nos hemos encontrado".

Ante la pregunta sobre las escuchas que no han sido admitidas como prueba, José Antonio Casanueva ha asegurado que "un juez muy importante de Sevilla, muy importante de Sevilla, me comunicó que sus compañeros no estaban haciendo las cosas bien en favor de la familia", por lo que "desde entonces yo no confío en la justicia y menos en los jueces que han llevado el caso, en ninguno de ellos", ha espetado.

Sobre los pasos a seguir a partir de ahora por parte de la familia, el abuelo de Marta ha expresado que de momento "no tenemos nada pensado". "Contactaré con mis hijos a ver qué opinan ellos y vamos a ver lo que hacemos. Porque eso ha sido un golpe muy fuerte, no solamente para la familia del Castillo Casanueva, sino también para el pueblo de Sevilla, que tanto se ha volcado", ha concluido.

Por su parte, Inmaculada Torres, abogada de los padres de Marta del Castillo, ha mostrado su sorpresa y ha advertido que "la Audiencia de Sevilla está transmitiendo el mensaje de que se puede mentir en un juicio y no tener consecuencias penales". Asimismo, Torres ha asegurado que seguirán "peleando" y recurrirán dicha sentencia al Tribunal Supremo.