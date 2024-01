Una acusada en los ERE: “La Junta de Andalucía ordenó sacar cosas sucias de mí”

El juicio de los ERE relativo a la pieza separada de las pólizas individuales, que presuntamente beneficiaron a varias personas “por razones de amistad o vecindad” con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, vivió ayer una nueva sesión en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la que el protagonismo fue para una acusada que en su día, como independiente, aceptó formar parte de la candidatura de José Antonio Nieto, ahora consejero de Justicia, a la alcaldía de Córdoba. Tuvo que renunciar cuando su nombre se asoció a este caso de los ERE en el que también está acusado su padre, en este caso por beneficiarse de una póliza de unos 90.000 euros que le concedió Guerrero. La mujer repartió a diestro y siniestro. Primero aseguró que “responsables de la Junta”, entonces con el PSOE en el poder, “mandaron sacar cosas sucias” de ella y como “no encontraron nada, sacaron la ayuda” que concedieron a su padre, quien por cierto aseguró que la devolvió “al día siguiente” de que la jueza Mercedes Alaya lo interrogase. Pero su declaración no fue sólo contra la Junta socialista. También lamentó que el PP, al que estuvo a punto de representar en las municipales, la acuse ahora.

“Yo me fui a Estados Unidos con quien ahora es mi marido y me llamó Nieto para que me uniera a su candidatura. Yo nunca he estado afiliada a ningún partido, pero dije que sí. Fue todo un tema político y se disparó cuando sale mi foto con Nieto. Hablé con gente de las delegaciones de Empleo [con las que tenía relación por su trabajo en Promi, una asociación para discapacitados] y me decían que responsables de la Junta les mandaban sacar cosas sucias de mí. Mío no encontraron nada, así que sacaron la ayuda que dieron a mi padre. Yo ni tenía un conocimiento real de esa ayuda. Y en una reunión con Nieto, Antonio Sanz y Javier Arenas les enseñé la póliza y me dijeron que no había ningún problema”, explicó C.R.C. “Yo jamás hablé con Guerrero de mi padre. Nunca”, apostilló. Sólo le dio las gracias, al final de una carta, por “ofrecer o gestionar” esa ayuda a su padre, que fue despedido de su empresa con una indemnización mísera y tenía un paro “muy pequeñito”.

"Mío no encontraron nada y entonces sacaron la ayuda que dieron a mi padre"

Cuando explotó el caso ERE y su nombre apareció en la investigación, se retiró de la candidatura pero el revuelo mediático la persiguió. “Estaba obsesionada, leía el Código Penal y todo lo que salía en los periódicos para tratar de entender lo que pasaba. Todo estaba manipulado y era mentira”, recordó. “Que nos veamos aquí es alucinante. Cuando se archivó lo de mi padre y lo mío [en la pieza del procedimiento específico], Nieto nos felicitó. Por eso no entiendo que el PP esté aquí de acusación. Y que esté la Junta es de risa. Que me expliquen qué narices hemos hecho”, rogó. “Ninguna persona que pida una ayuda a la Junta va a pensar que es ilegal. Eso no pasa por la cabeza de nadie”, sentenció.