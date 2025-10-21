La antigua sede judicial de Cazalla será rehabilitada para albergar juzgados y dependencias municipales

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Púbica, José Antonio Nieto, y el alcalde de Cazalla de la Sierra, Adrián Torres, han informado este martes del acuerdo alcanzado para desbloquear la rehabilitación de la antigua sede judicial, en la céntrica Plaza Nueva del municipio. La obra permitirá recuperar un edificio histórico donde se podra prestar el servicio de Justicia y también otros de carácter municipal.

Durante la visita a la localidad, Nieto ha subrayado la colaboración entre ambas administraciones para recuperar un edificio con un "enorme valor patrimonial y simbólico" y mejorar el servicio de Justicia. "Queremos que la Justicia de primera llegue a los partidos judiciales con un solo juez, que tengan instalaciones adecuadas para poder prestar el mejor servicio", ha dicho el consejero.

Cuando la rehabilitación concluya, Cazalla y todo el partido judicial volverán a recuperar un espacio que fue abandonado hace doce años. Los juzgados tuvieron que trasladarse entonces a las oficinas de Los Escolares por los problemas estructurales y de humedad que presentaba la vieja sede. Este acuerdo permitirá que el Ayuntamiento elabore el proyecto, conforme al programa de necesidades que ultima la Consejería para adecuar el espacio a la actual estructura de tribunales de instancia.

La Junta ejecutará la rehabilitación para retomar el uso judicial del edificio. También habrá dependencias municipales. Cazalla de la Sierra es cabeza de un partido judicial que da servicio a 21.600 vecinos de nueve municipios de la Sierra Norte (Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto).

También es uno de los 70 partidos judiciales andaluces donde desde el 1 de julio entró en vigor la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia. En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción se ha transformado en un tribunal de instancia con una Sección Civil y de Instrucción y un Servicio Común de Tramitación. Las oficinas actuales en la primera planta del edificio Los Escolares, cedido por el Ayuntamiento y que "iban a ser una ubicación provisional que se ha prolongado en el tiempo", albergan también la Fiscalía, el Registro Civil y dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

El edificio que la Junta rehabilitará triplica la superficie actual (931,30 metros cuadrados). Por eso el acuerdo prevé que, además de los órganos judiciales, la sede también albergará dependencias municipales. "Sacaremos el mayor provecho a unas instalaciones en las que vamos a tener que hacer una inversión importante y que Cazalla dé un salto de calidad y mejore, si cabe, su oferta patrimonial", ha comentado Nieto.

Para el alcalde, Adrián Torres, supone "todo un honor recuperar el edificio original de los juzgados". "Esto implica poner en valor nuestro patrimonio cultural, ofrecer a los trabajadores unas instalaciones acordes y un servicio de calidad para todos nuestros vecinos", ha apostillado.