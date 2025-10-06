La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Utrera firman un protocolo para dotar al municipio de una nueva sede judicial

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, han firmado este lunes un protocolo de colaboración entre ambas administraciones para dotar al municipio sevillano de una nueva sede judicial que resuelva “los problemas estructurales y, sobre todo, de espacio” de las actuales instalaciones, en las que “no hay posibilidad de ampliación”. Utrera es cabeza del partido judicial desde el que se da servicio también a El Coronil, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y El Palmar de Troya. Y sin embargo la actual sede cuenta con 1.767 metros cuadrados que resultan insuficientes. Como ejemplo, cuando en 2009 se abrió el cuarto juzgado hubo que alquilar un local enfrente de 309,94 metros cuadrados para albergar ese órgano.

Utrera cuenta actualmente con un tribunal de instancia, compuesto por una Sección Civil y de Instrucción con cuatro magistrados, y un Servicio Común de Tramitación. Es uno de los 70 partidos judiciales andaluces en los que el 1 de julio entró en vigor la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. También cuenta con Fiscalía, hay Registro Civil y dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Consejería de Justicia incluyó la nueva sede judicial de Utrera en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 y, según ha explicado Nieto, el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando “muy bien” para buscar el emplazamiento más adecuado mientras que los técnicos de la Consejería están definiendo el tamaño exacto necesario “para que no vuelva a pasar lo que ha pasado ahora y que se quede pequeña”.

Con la firma de este protocolo, ambas administraciones plasman su compromiso firme con el proyecto, un primer paso que se concretará en un convenio que ya especificará el emplazamiento elegido y los plazos para su desarrollo.

El alcalde, Francisco Jiménez, ha recordado que la importancia de los juzgados de Utrera viene de lejos. “Siempre hemos acogido un volumen de trabajo muy importante y en la actualidad atendemos a más de 100.000 personas. Por eso las reivindicaciones para contar con una sede judicial que cumpla todos los requisitos se vienen dando desde años”, ha dicho.

El regidor ha recordado que “entre 2008 y 2009" llegaron a pensar que "esta situación iba a llegar a su fin". "Así se nos indicó por parte de otros gobiernos, pero en 2017 comprobamos que todo eso había quedado en nada, a pesar de todos los ofrecimientos que se habían hecho a la Junta desde este Ayuntamiento”, ha añadido. Por eso ha querido agradecer “el interés real que en este momento existe por dar una solución definitiva a la problemática de los juzgados”.

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 contempla actuaciones en los 85 partidos judiciales andaluces. En la provincia de Sevilla, diez de los quince partidos estrenarán sede nueva o verán sus instalaciones ampliadas. Para ello, la Consejería ya ha firmado acuerdos con los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Carmona y Utrera y próximamente está previsto cerrarlo con el de Estepa. En el resto de los partidos de la provincia también se acometerán obras de mejora, como la rehabilitación de la sede de Écija con fondos europeos FEADER, que es la primera vez que la UE permite que se destinen a edificios judiciales.

El Plan también incluye la Ciudad de la Justicia de la capital, donde a finales de mes se trasladará la jurisdicción de Primera Instancia al segundo edificio que la Junta pone en marcha del complejo de Palmas Altas