Antonio Tejado pide a la Audiencia que archive la causa contra él porque sólo hay meras "conjeturas e hipótesis"

Aunque Antonio Tejado ha asumido que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por su supuesta implicación en el robo a su tía María del Monte, insiste en su inocencia porque entiende que contra él sólo hay meras "conjeturas e hipótesis" policiales. Así lo asegura su abogado defensor, Fernando Fernández Velo, en un escrito de alegaciones en el que se adhiere a los recursos de apelación presentados por las defensas de los otros diez acusados -la defensa del sobrino no recurrió en apelación ante la Audiencia de Sevilla- y en el que acaba pidiendo a la Sala que acuerde el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra él porque "no hay indicios racionales de criminalidad" para continuar el procedimiento contra Antonio Tejado.

En el escrito presentado por la defensa, al que ha tenido acceso este periódico, el letrado insiste en que no hay indicios que permitan asegurar que los ladrones de María del Monte "poseyeran información privilegiada relativa a la vivienda y su distribución, sobre los sistemas de seguridad instalados en la misma, sobre la localización de la caja fuerte o la existencia de joyas en su interior", información que, por el contrario, la Fiscalía y la abogada de la cantante sí consideran que estaba en poder de los delincuentes y que fue facilitada presuntamente por Antonio Tejado.

En cambio, el letrado del sobrino considera que de la investigación practicada se desprende que los ladrones "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilancia sin contar con información privilegiada aportada por terceros en disposición de poseerla". Y pone como ejemplo de que no tenían dicha información el hecho de que confundieran la caja fuerte con una nevera pequeña y de color rojo que había en el dormitorio principal de la vivienda asaltada en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Tras el hallazgo casual de la relación entre Antonio Tejado y Arseny Garibyan en una exploración del perfil de este último en Instagram, da comienzo una investigación retrospectiva con respecto de Antonio Tejado", asegura la defensa

Además, sostiene que no hay "ningún indicio" que acredite que el sobrino de María del Monte facilitó información privilegiada a los asaltantes, ya sea "de manera consciente o inconsciente", o que facilitara a alguien información relativa a la vivienda o sobre alguno de sus moradores, habituales o esporádicos. "En ningún caso la investigación ha llevado de manera natural a la persona de mi representado, sino que más bien, tras el hallazgo casual de la relación entre Antonio Tejado y Arseny Garibyan en una exploración del perfil de este último en Instagram, da comienzo una investigación retrospectiva con respecto de Antonio Tejado", señala la defensa.

El letrado insiste en que no se ha aportado "un solo indicio sólido sobre la participación de Antonio Tejado en los hechos facilitando información de ningún tipo, así como tampoco se obtiene ningún indicio de que el resto de investigados hubiera tenido en algún momento información como la que se pretende atribuir como facilitada por Antonio Tejado".

La entrega del perro a su tía

De esta forma, prosigue, "no existe ningún indicio que vaya más allá de conjeturas e hipótesis que indique que en algún momento Antonio haya facilitado información de cualquier tipo sobre la vivienda o sobre la información extraída de las conversaciones que mantenía con su tía o con Inmaculada Casal que giraban siempre en torno a la logística relativa a la entrega que un cachorro que María del Monte había solicitado a Antonio y que desde hacía un tiempo este tenía consigo".

Por tanto, la insistencia, la intensidad y las preguntas de Antonio en las conversaciones con la pareja obedecía, según la defensa, a la "necesidad imperiosa de entregar el perro. El resto, de nuevo, meras hipótesis".

Concluye la defensa afirmando que los indicios reunidos sobre la participación de Antonio Tejado en los hechos investigados "no son tales, sino que son meras hipótesis y deducciones que no pueden superar el juicio indiciario propio de esta fase".