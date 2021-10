La víctima del apuñalamiento en la discoteca de Nueva Torneo sólo reconoce a quien le acuchilló

La víctima del apuñalamiento en la puerta de una discoteca de Nuevo Torneo por el que están acusados Iván H. P., conocido como Ivi, José Luis. P. C y Francisco Javier P. O. ha negado que Ivi y José Luis P. C. participaran en los hechos porque "en ningún momento" les vio atacarle. Incluso, a preguntas del fiscal aseguró que sólo los conoce de vista y que no sabe si estaban en la discoteca en el momento de los hechos. "Son chavales buena gente y no tienen nada que ver", llegó a declarar a nte el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

Del mismo modo en que descartó la implicación de estos procesados, afirmó que fue Francisco Javier P O, quien le apuñaló por la espalda, una persona a la que "conocía solo de vista" y con quien, a preguntas de la defensa aseguró no haber tenido anteriormente "ningún tipo de enfrentamiento". La víctima, que compareció en silla de ruedas, aseguró tener lesiones en la médula que le dificultan la movilidad y que le impiden caminar

Esta declaración ante el tribunal contradice lo manifestado por el propio Ivi ante el tribunal durante la primera sesión de la vista oral, cuando reconoció que "llegó a las manos" con la víctima y se agredieron mutuamente. Por otro lado, las testigos protegidas, que declararon por videoconferencia, coincidieron en señalar a Iván H. P. y José Luis P. C. como los participantes en la agresión a la víctima y las personas que intentaron meterla en el maletero. Y una de ellas, afirmó que la persona que apuñaló a la víctima fue Francisco Javier P. O. "Le apuñaló y se fue".

Dos de ellas también indicaron que José Luis P. C. golpeó a la víctima con una porra extensible.Asimismo, afirmaron que escucharon cómo decían que lo iban a tirar al río. Según ellas, los gritos de las personas que estaban allí y la intervención de la dueña de la discoteca hizo que cambiaran de idea y llevaran a la víctima al centro de salud cercano.