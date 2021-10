El 'Ivi' y los otros dos acusados niegan que intentaran matar a otro hombre en una discoteca

Los tres acusados de intentar asesinar a un hombre en la puerta de una discoteca de Nueva Torneo en enero de 2019 han negado que tuvieran esa intención ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que juzga el caso. Es más, uno de los acusados, Francisco J. P. a quien se le imputa ser el autor de las puñaladas que recibió la víctima, ha declarado que en el momento de los hechos estaba en su casa con su pareja y su hija. "No me explico por qué dice que le di puñaladas si nunca he estado en esa discoteca", añadió. Durante su declaración, Francisco J. P. admitió que tenía mala relación con la víctima.

A preguntas del fiscal, otro de los acusados, Iván H. P., conocido como Ivi, ha asegurado que fue él quien comenzó una discusión con la víctima "a cuenta de la bebida" que terminó en una pelea en la puerta del local. Según Ivi, el tercer acusado, su tío, "no intervino en ningún momento" y lo que hizo fue separarlos para después, en su coche, llevarlo al centro de salud. Respecto a cómo se produjeron las cuatro puñaladas que presentaba la víctima, afirmó desconocer su procedencia.

Iván H. P. explicó que cuando vio que sangraba por la pierna, lo puso de pie y, "y lo dejó apoyado en el maletero del coche, que estaba abierto, hasta que llegó su tío, José Luis P. C. con el coche para llevarlo al centro de salud. Lo conozco del barrio. Le ayudé porque no quiero que le pase nada malo", afirmó.

Durante esta primera sesión de la vista oral, los acusados han refutado la versión de los testigos, explicando José Luis P. C, que hace labores de seguridad en la discoteca donde ocurrieron los hechos, que quienes les implican en la pelea lo hacen "porque el seguridad tiene muchos enemigos", en referencia a que "hay un tipo de personas a las que no se les permite el acceso al local".

La Fiscalía solicita para los tres acusados una pena de 12 años de cárcel por un delito de intento de asesinato. Según su escrito, la víctima tropezó con Javier P. O., amigo de Iván H. P. y comenzó una discusión en la discoteca que continuó en la calle, donde el hombre recibió una paliza donde no sólo hubo golpes. Javier P. le asestó cuatro puñaladas por la espalda lo que provocó que cayera al suelo, donde siguieron golpeándole hasta que se desvaneció. Fue entonces, según la Fiscalía, cuando Ivi y el otro de los acusados, José Luis P. C., que trabajaba como seguridad en la discoteca, metieron a la víctima en el maletero del coche "tratando de cerrarlo con propósito de arrojarlo al Guadalquivir".

Entre tanto,el hombre se recuperó y comenzó a golpear el coche cuando aún estaban en la puerta de la discoteca, donde había muchas personas "que les pedían que lo sacaran", por lo que desistieron de la idea de tirarlo al río. Finalmente, José Luis P. C., "a instancia" de la dueña de la discoteca, llevó al herido hasta un Centro de Salud cercano.