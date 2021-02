El banco confirma que parte de la subvención a la empresa de Serrano acabó en un "fondo de inversión"

El director de una sucursal de Ibercaja de Sevilla ha confirmado a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y sus ex socios, que están siendo investigados junto a sus ex socios por un delito de fraude de subvenciones, destinaron al menos 1,3 millones de los 2,5 millones totales de la subvención a un "fondo de inversión".

En un nuevo informe, la Policía da cuenta al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla de la declaración realizada por el director de una sucursal de esta entidad bancaria, quien señala que a través de un tercero conoció a Francisco Serrano, al que hizo una propuesta comercial para su despacho de abogados y, posteriormente, éste le habló de un "proyecto que tenía junto a un socio llamado Enrique Pelegrín".

Según el testigo, en 2016 o 2017, Serrano, Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros -también investigado en la causa- le comentaron que "disponían de unos fondos procedentes de una subvención del Ministerio de Industria" que tenían en otra entidad bancaria, que no le facilitaba un aval bancario que le requerían para ejecutar el proyecto vinculado a dicha subvención. El director de la sucursal de Ibercaja les ofreció trasladar el importe a su entidad, "pignorando los fondos para poder emitir un aval", algo que se hizo mediante el depósito del dinero en un "fondo de inversión a nombre de Bio Wood Niebla".

Preguntado sobre cómo funcionan estos productos financieros, el testigo indicó que cuando un cliente "no tiene capacidad para afrontar riesgo, una posibilidad que existe es la de depositar el saldo de que dispone en un fondo de inversión, y ese fondo, bloqueado, garantiza el riesgo que asumen el banco en nombre de los clientes". Se trataría, según explicó el director de la entidad, de una cuenta de valores vinculada directamente a la cuenta corriente y "con la que únicamente se puede operar para traspasar o reembolsar fondos, es decir, para ingresar o retirar fondos respecto a la cuenta de origen".

Además, el testigo indicó que existe la posibilidad de "contratar una cuenta de crédito asociada a la cuenta de origen, y este crédito estaría garantizado con el saldo depositado en la cuenta de valores".

En el informe remitido al juzgado, la Policía detalla que una vez que la empresa Bio Wood Niebla recibió el 21 de diciembre de 2016 la subvención por importe de 2.489.000 euros, se realizaron diversas operaciones que redujeron la cantidad a 2.051.000 euros, importe que es íntegramente transferido a otra cuenta de Bio Wood Niebla. Un millón es transferido a su vez a las cuentas de Proyectos e Inversiones Serralba -De Francisco Serrano- y Pellex Energía.

Del resto de los fondos, aseguran los investigadores, "se ignoraba el destino exacto, por falta de identificación suficiente en los datos bancarios facilitados por la entidad Ibercaja"; se conocía exclusivamente que habían sido "dispuestos mayoritariamente en fondos de inversión" y fueron objeto de sucesivas operaciones en las tres cuentas.

Pero a través de la información facilitada por la entidad bancaria se ha podido determinar que en una fecha imprecisa, pero que puede ser el 7 de febrero de 2017, el socio de Serrano, Enrique Pelegrín firmó con Ibercaja un contrato para la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversión a clientes minoristas, sobre inversión en valores negociables y otros instrumentos financieros.

De esta forma, se realizó un ingreso en la cuenta de valores por importe de 1.300.000 euros con fecha 15 de febrero de 2017 y la cuenta de liquidación o cargo es la de Bio Wood Niebla. Dice el informe que en esta cuenta fueron ingresados además fondos procedentes de "otra cuenta de valores de la que no se tiene conocimiento", pero que según el director de la entidad bancaria se corresponde a una "póliza de crédito".

La UDEF señala que en este estado de la investigación y con los datos disponibles "no es posible determinar el beneficio o pérdida que haya resultado de las operaciones financieras en las cuentas de valores".