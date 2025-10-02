Condenado un militar a dos años y medio por injuriar a sus compañeros: "Es una gorda de mierda"

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a un sargento de la Armada a dos años y medio de cárcel por dos delitos de insulto a un superior, en su modalidad de injuridas graves, así como por otro delito de abuso de autoridad y otros dos delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, por haber insultado a sus compañeros y, en concreto, a una sargento primero, de la que llegó a decir lo siguiente: "es una gorda de mierda".

La sentencia del Alto Tribunal ha confirmado la gravedad de los hechos declarados probados por el tribunal que enjuició el caso. Así, el sargento condenado, alumno de ingreso por promoción para cambio de escala con titulación previa de Técnico Superior, ingresó el 31 de agosto de 2022 en la Escuela de Suboficiales de la Armada para cursar la fase de "Formación Militar General" hasta el 24 de diciembre de 2022. El 9 de enero de 2023 embarcó en la Estación Naval de la Graña para cursar la fase "Específica y de Especialidad Fundamental", debiendo permanecer en dicha Escuela hasta el 23 de junio de 2023, fecha en la que se debía trasladar a la Escuela de Suboficiales para recibir el despacho el día 7 de julio de 2023.

El día 15 de febrero de 2023, el acusado, había sido nombrado como sargento alumno de Guardia de Botes de la ESENGRA (en funciones de SAL). Durante la realización de la citada guardia el sargento alumno realizó una serie de manifestaciones en relación a diversos compañeros y subordinados, destinados en la Estación Naval de la Graña, tales como los siguientes: En relación a una sargento 1º, profesora de la Estación Naval de la Graña, manifestó, tras ver su foto en una orla que: "parece que se ha comido a ella misma" y "es una gorda de mierda", y respecto a otro sargento primero, también profesor de la Estación Naval de la Graña, manifestó que en su día le "dieron dos palizas", "que había llegado a las manos", que era un "gilipollas" un "tonto" y un "cabrón".

Sobre otra sargento alumna, el acusado manifestó que: "es una puta inútil y no sirve como militar", "es una mami", "era una mami que no servía para nada, una mal follada"; de otra mujer con el mismo rango dijo "que era la única que se salvaba y la única a la que le daba", y a una sargento alumna le realizó el siguiente comentario: "tiene cara de mal follada".

Durante la realización de la guardia de 15 de febrero de 2023, el acusado, mientras se encontraba realizando una ronda de botes con una aspirante a Cabo 1º, subordinada suya y también de guardia ese día, le dijo: "cuando yo veo una puta directamente las reconozco y las aparto", que todo el mundo tenía un pasado, refiriendo a continuación el Sargento Alumno: "cada hombre o mujer tiene un pasado, si tú conocieras el mío no estarías paseando conmigo a estas horas".

En la mañana del 16 de febrero (al día siguiente), respecto de una aspirante a Cabo 1º , pareja de hecho de un sargento 1º, profesor de la Estación Naval de la Graña, durante una conversación que el acusado mantenía con una Sargento Alumna , en la que el referido Sargento Alumno explicaba que si nadie cubría el puesto de chifle, el Sargento Alumno de Guardia de Botes se comería un puro y el CAES de 2º otro puro, manifestó acto seguido el acusado lo siguiente: "Si nos comemos un puro, ella se a comer la polla del novio".

De la misma manera, en diversos momentos de la guardia realizó manifestaciones del tipo "panchita", "machupichu" y "que por un par de tacones se va con cualquiera". Además, a una mujer marinera le manifestó que "si no quedaba primera en el escalafón era porque era fea o la chupaba mal".

Manifestaciones machistas y racistas

Igualmente, durante el transcurso de dicha guardia el acusado realizó una serie de manifestaciones machistas y racistas, tales como las siguientes: De los militares saudíes "que no estaban bien hechos" y "los moros ojalá los fondearan, es una especie que no ha evolucionado desde el mono", a los militares sudamericanos les llamaba "panchitos" y "que se habían colado en la Armada fácilmente, sin ninguna prueba psicológica", que "la Armada se había ido a la mierda desde que entraron".

Finalmente, en la guardia de ranchería, después del reparto nocturno, se dirigieron al palo de bandera a fumar, entablando conversación por la noche mientras fumaban una marinera, le señaló el acusado "que era un sitio de yonkis y de gente que estaba loca".