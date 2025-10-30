La Consejería de Justicia defiende la integridad de la mudanza de documentos judiciales desde Viapol a Palmas Altas

La Consejería de Justicia ha salido al paso de las críticas recibidas desde el Sindicato de Interinos de Justicia en Acción (Sijea) respecto al traslado de documentación desde el edificio Viapol al complejo de Palmas Altas, donde se están instalando los juzgados de Primera Instancia desde el pasado lunes. El sindicato denunció que la empresa encargada no cuidaba la confidencialidad de los papeles y muchos acababan tirados por el suelo. La Junta de Andalucía, sin embargo, asegura que la imagen que acompañaba esa denuncia no es de expedientes judiciales, sino papeles y cartones sin importancia que van al reciclaje, y que los operarios pertenecen a la empresa de limpieza, no la de la mudanza de documentación.

Del mismo modo, la Consejería de Justicia explica que el vaciado de las plantas antes ocupadas por Primera Instancia se divide en dos fases diarias: por la mañana se efectúa el traslado de enseres y documentación a la Ciudad de la Justicia y por la tarde se limpia lo que no les sirve a los funcionarios. Y así será hasta el 13 de noviembre, día en que la mudanza acabará.

Al hilo de este asunto, la Federación Española de Empresas de Mudanzas (Fedem) lamentó este miércoles que "hechos como los sufridos en los juzgados de Sevilla pueden llevar a la confusión de la opinión pública respecto a los servicios de mudanzas". "Es más, situaciones como estas perjudican de manera grave al sector de las mudanzas en general y, en particular, a las empresas del sector, legales, que luchan a diario por sobrevivir", añadió.

Por ello Fedem pide a las administraciones "que para los trabajos de mudanzas se tenga en cuenta a las empresas de mudanzas, legalmente establecidas, con contratos legales a sus empleados, serias y profesionales". "De lo contrario, lo barato puede resultar caro", advierte.