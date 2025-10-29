El sindicato de interinos denuncia la "lamentable mudanza" de documentos de Viapol a la Ciudad de la Justicia de Sevilla

El Sindicato de Interinos de Justicia en Acción (Sijea) lamentó ayer la “falta de diligencia” con la que ha comenzado “la mudanza de documentación judicial” desde Viapol a la Ciudad de la Justicia. O como lo llama su directiva, “el más allá”. Muchos documentos han estado en plena calle “a la vista y al alcance de cualquier persona” y algunos han acabado “esparcidos por el suelo”, según su denuncia.

“Hemos podido leer al consejero de Justicia afirmar que ‘jueces, fiscales y abogados saben mucho de Derecho, pero no tienen por qué saber tanto de movilidad’. Al parecer, nuestro consejero tampoco sabe mucho de mudanzas y custodia documental”, ironiza la directiva del sindicato.

Tras elogiar “el esfuerzo y la extrema diligencia mostrada por los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de Justicia por preservar la custodia y seguridad de los expedientes”, el Sijea dice que “no ha ocurrido lo mismo con la empresa de transporte contratada por la Consejería de Justicia”. “El resultado ha sido lamentable: la documentación judicial apilada en la entrada de los juzgados, a la vista y al alcance de cualquier persona, comprometiendo la confidencialidad y el respeto debido a los procedimientos judiciales. Peor aún, hemos presenciado caídas de cajas con documentos en plena vía pública. Incluso han tenido que intervenir viandantes para recoger los papeles esparcidos por el suelo”, agrega.

“En Sijea, efectivamente, no somos expertos en mudanzas, pero sí sabemos de responsabilidad, custodia documental y deber de confidencialidad”, prosigue la organización, que exige “explicaciones claras y una revisión urgente de los protocolos de traslado y custodia de documentación judicial para evitar que estos hechos, impropios de una Administración de Justicia moderna y segura, vuelvan a repetirse”.

Según el sindicato, el consejero de Justicia "tiene aún asignaturas pendientes” no sólo en "la gestión del traslado de documentos", sino también en "la atención y sensibilidad hacia su personal interino, al que olvida siempre, y hacia las recientes sentencias europeas sobre la situación del personal interino, materia que sin duda debería conocer y respetar".