El consejero de Justicia: "Jueces, fiscales y abogados saben mucho de Derecho, pero no tienen por qué saber tanto de movilidad"

Las críticas del mundo judicial sevillano a la decisión de que el Metro no llegue a la Ciudad de la Justicia hasta 2036 no pilla por sorpresa al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que se declara “acostumbrado” a protestas así. “Yo formo parte de un Gobierno reformista y eso en el ámbito de la Justicia es un poco rompedor, es un mundo mucho más conservador en el que hay una reacción bastante negativa a cualquier cambio”, dice. “No podemos hacer que el dedo nos tape la luna, hacen falta unas instalaciones y vamos a dejar trabajar a los técnicos. Los jueces, los fiscales y los abogados saben mucho de Derecho y Justicia, pero no tienen por qué saber tanto de movilidad. Dejemos a los que saben de movilidad ocuparse de la movilidad y a los que saben de Justicia, dedicarse a la Justicia”, apostilla.

“Cualquier persona en su sano juicio que piense en cómo está la Justicia hoy en Sevilla y cómo va a estar cuando tengamos la Ciudad de la Justicia a pleno rendimiento y crea que eso es negativo... En fin, no responde a la realidad”, lamenta el consejero, que recuerda que hay Ciudades de la Justicia sin Metro (Málaga o Las Palmas) y otras en la que “pasó bastante tiempo” hasta que lo tuvieron, como Barcelona o Valencia.

Nieto también explica el porqué de ese cambio en los plazos. La intención inicial era ejecutar los tramos Norte y Sur de la línea 3 a la misma vez, pero “los técnicos de Fomento aconsejaron establecerlo en dos tiempos y no forzar la máquina con el impulso simultáneo de los dos trazados, sino que se termine uno, se ponga en carga y se empiece el otro”. El motivo es “el impacto en la movilidad” si se hiciese todo al mismo tiempo. “Nos habría encantado, pero generaba muchos problemas técnicos y molestias a la población. Generaría más problemas de los que resolvería”, indica. “Seguiremos trabajando para que los plazos sean lo más cortos posibles, pero no podemos generar un colapso en la circulación”, añade.

Mientras tanto, la Junta analiza “medios alternativos” para atenuar el nubarrón que se cierne sobre Palmas Altas. “El Metro es la solución definitiva que nos resuelve todos los problemas de movilidad, pero no es la única solución”, recalca Nieto. Así, por ejemplo, “se está trabajando con el Ayuntamiento en poner en marcha nuevas líneas que den servicio al área, no sólo a la Ciudad de la Justicia”. También se está estudiando “un servicio discrecional para el personal que trabaja en Palmas Altas, con recogidas selectivas en lugares próximos a sus casas”, anuncia.

“Tenemos que hacer una identificación mucho más selectiva de dónde está nuestra bolsa de usuarios, fundamentalmente los funcionarios de los juzgados, los jueces, los fiscales… Estamos trabajando con alguna empresa especializada en identificar rutas concretas con horarios muy concretos, de entrada y salida, para llegar hasta la Ciudad de la Justicia y volver a los domicilios. Puede ser una solución intermedia adecuada para resolver este problema”, detalla.