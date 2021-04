Una falsa maltratada se enfrenta a dos años por secuestrar a su hijo

El juzgado penal 1 de Sevilla enjuiciará el próximo 8 de octubre a Raquel E.H., una mujer ya condenada por varias denuncias falsas contra su ex pareja, que en esta ocasión se enfrenta a dos años de cárcel y el pago de 6.000 euros de indemnización por ocultar durante seis meses a su hijo de 11 años, que se había fugado de un centro de menores con su ayuda.

La Fiscalía de Sevilla, en un escrito al que tuvo acceso este periódico, solicita para ella dos años de prisión por un delito de sustracción de menores y una inhabilitación de cinco años para ejercer la patria potestad. La acusación particular que ejerce el abogado Juan de Dios Ramírez Sarrión en nombre del padre del menor reclama los mismos dos años de prisión y una indemnización de 6.000 euros.

Según las acusaciones, el niño, inducido por su madre, se escapó el 13 de octubre de 2016 del centro Toribio Velasco de Sevilla pese a que ella tenía “plena conciencia” de la resolución administrativa que dos años antes había declarado la situación de desamparo de sus dos hijos, situación ratificada por el juzgado dado “el grave riesgo para el menor que suponía el ejercicio por la acusada de la patria potestad”.

El niño estuvo sin escolarizar y sin contacto con su familia paterna

Desde la fuga y durante seis meses, Raquel “dio cobertura a esa escapada” y tuvo a su hijo “aislado y escondido de las autoridades” en su vivienda de Castilleja de la Cuesta hasta que el 8 de abril de 2017 fue localizado en compañía de su madre en el parking de un supermercado de Tomares.

El menor fue ingresado en un centro de acogida inmediata, de donde volvió a escaparse el 10 de abril de 2017.

Durante esos seis meses, según Ramírez Sarrión, el menor estuvo “sin asistencia escolar y sin tener contacto ni relación con su progenitor ni su familia”, lo que le perjudicó “en su desarrollo familiar, escolar y personal”.

Se da la circunstancia de que este mismo juzgado penal 1, en una sentencia del pasado 12 de marzo, condenó a Raquel E.H., de 34 años, por un delito de denuncia falsa a 12 meses de multa con cuota diaria de tres euros (1.080 euros) y por otro delito de detención ilegal a tres meses de multa con cuota diaria de tres euros (270 euros).

La condena fue porque a partir del 13 de noviembre de 2013, cuando terminó su relación con Juan José P.C., formuló “a sabiendas de su falsedad varias denuncias contra su ex pareja por presuntos actos de violencia física y psíquica”. Como consecuencia de una de esas denuncias por amenazas de muerte, presentada en noviembre de 2013, la Guardia Civil de Gines detuvo a su ex, que no fue puesto en libertad hasta el día siguiente.

Raquel “era consciente de que la interposición de dicha denuncia falsa provocaría la detención de Juan José”, según los hechos que fueron reconocidos por la propia acusada.

“Flagrantes contradicciones” en las denuncias de la acusada

Aquella serie de denuncias incluía violencia física y psíquica, lesiones, amenazas, maltrato, agresión sexual y quebrantamiento de medida cautelar, razón por la cual el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 dedujo testimonio contra ella por un delito de denuncia falsa.

En 2017, este mismo juzgado archivó otra denuncia de Raquel contra Juan José por un supuesto intento de atropello ocurrido el 17 de julio de 2016 en Castilleja de la Cuesta. La juez tuvo en cuenta las “flagrantes contradicciones en que ha incurrido la perjudicada y su testigo, actual pareja, en cuestiones tan elementales como donde se encontraba cada uno cuando ocurren los hechos, que es lo que pasó después de que el testigo auxiliara la perjudicada y que dijo el agresor desde el vehículo”.