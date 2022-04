Un ex director de Idea reitera que "nunca" tuvieron dudas sobre la legalidad de las ayudas

El ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar ha reiterado este miércoles, en el juicio que se sigue contra el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla y otros cuatro acusados por las ayudas de 8 millones concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, que ni en la agencia Idea ni en el consejo rector de este organismo "nunca se plantearon dudas de legalidad" respecto a las subvenciones que concedía la dirección general de Trabajo y que eran abonadas por la agencia en virtud de los convenios que se firmaban al efecto.

A preguntas del abogado Adolfo Cuéllar, que defiende a Ángel Rodríguez de la Borbolla, Miguel Ángel Serrano ha explicado que el consejo rector de la agencia Idea tenía un conocimiento pleno de los convenios que se suscribían con la dirección general de trabajo, pero ha subrayado que ni en el IFA/Idea, donde el secretario general era el "garante" de la legalidad, ni en su consejo rector se plantearon "nunca" dudas acerca de la legalidad de las ayudas, dado que jamás tuvo ninguna información de sus colaboradores que levantara sospecha alguna ni de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre la supuesta ilegalidad en la actuación de este organismo.

La fiscal delegada de Anticorrupción Nazaret Salguero ha preguntado previamente al ex director de Idea, que ha declarado como testigo ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, sobre los expedientes de las ayudas en la agencia, a lo que Serrano Aguilar ha respondido que en Idea sólo se contaba con el convenio de colaboración suscrito con la dirección general de Trabajo en el que la "única y exclusiva encomienda que se hacía a Idea era el pago de la ayuda", por lo que ha indicado que "toda la documentación" se hallaba en la dirección general de Trabajo, que era la que concedía las ayudas porque los fondos procedían de la Consejería de Empleo.

En la agencia Idea ni siquiera constaba la resolución de concesión de la ayuda por parte del director general de Trabajo, ha relatado el testigo, a quien también se le ha preguntado incluso si conocía a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta. El ex director de Idea ha contestado que lo conoció con motivo del programa de desarrollo rural, ya que Ángel Rodríguez de la Borbolla era un "alcalde muy señalado, muy productivo", por lo que lo había visto en alguna reunión en los años 90, aunque no tenía amistad con él, ha dicho Serrano Aguilar, que también ha reconocido que existía un plan de actuación sobre el sector del corcho para su innovación tecnológica y obtener un mayor "valor añadido".

El ex director de Idea ha destacado la "gran labor" que realizó este organismo con la aprobación de la orden de incentivos del año 2005 que, según ha dicho, permitió impulsar un total de 4.725 proyectos por importe de más de 350 millones de euros.

En la sesión de este miércoles también ha declarado otro testigo, el que fuera coadministrador de una de las sociedades de que recibieron ayudas al corcho, en concreto, la empresa Corchos Higuera, Hilario Rodríguez, quien ha relatado que no tenía conocimiento sobre las ayudas que recibieron, dado que el testigo se dedicaba a la producción y compra del corcho, pero no estaba involucrado en las labores de oficina.

Sí ha recordado que la ayuda "llegó de la Junta" y que la empresa hizo una "inversión importantísima" en la compra de maquinaria, la nave y obras. El testigo ha reconocido que Borbolla el propuso crear una nueva sociedad para impulsar el sector, pero ha rechazado que le "prometiera" que recibirían ayudas, puesto que sólo le dijo que "había posibilidades" de que se les concedieras porque la inversión que tenían que hacer era importante, rechazando igualmente que le dijera que dichas ayudas tenían algún componente de ilegalidad.

El juicio contra los cinco acusados se reanudará en la Sección Cuarta tras la Semana Santa, a partir del 19 de abril, según el cronograma de las sesiones establecido por la Audiencia de Sevilla y en el que este miércoles sólo estaba prevista la declaración de estos dos testigos.