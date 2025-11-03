La familia de un paciente sevillano que falleció por cáncer de pulmón reclama al SAS más de 500.000 euros por el retraso en el diagnóstico
La demanda asegura que no se le practicó una biopsia hasta diez meses después de que se sospechara la patología tumoral, cuando ya no había "opción de tratamiento alguno", por lo que el hombre, de 61 años, falleció sin haber sido tratado del cáncer en ningún momento
La viuda e hijos de un paciente oncológico de 61 años del hospital Virgen Macarena de Sevilla han presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial al Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que reclama una indemnización de más de 500.000 euros por el presunto retraso en el diagnóstico de un cáncer de pulmón y la ausencia de tratamiento de esta enfermedad.
El abogado Pedro Arnaiz, que representa a la familia del fallecido, explica que en el caso se remonta al año 2011, cuando tras la práctica de determinadas pruebas diagnósticas en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, le fue descubierta al esposo y padre de los demandantes una masa sólida de amplia base pleural de morfología fusiforme y engrosamiento pleural, así como lesiones hepáticas sugerentes de hemangiomas, diagnosticándose como “Enfisema centrolobulillar. Nódulos pulmonares milimétricos bilaterales. Lesiones hepáticas y esplénicas”.
Cuatro años después, en 2015, tras un TAC de tórax de control se describen claramente hallazgos que abogan por que la enfermedad se encuentra más avanzada. Hay más lesiones y mayores. En definitiva había habido una progresión radiológica de la enfermedad hasta que en 2023 aparece un Nódulo pulmonar de unos 13 mm, Adenopatías paratraqueales y paraesofágicas derechas altas, y prevasculares, retrocavo-pretraqueales de hasta 3,4 cm.
Estos hallazgos, según la reclamación a la que ha tenido acceso este periódico, y que está siendo dirigida por el letrado especialista en Derecho Sanitario y mala praxis Pedro Arnaiz, eran ya claramente susceptibles de estudios más profundos para esclarecer su naturaleza, a pesar de lo cual la familia denuncia que "tan solo se llevaron a cabo citologías en el mes de enero de 2024", que fueron negativas para celularidad maligna, ante lo que se realizó en dicho mes, enero 24, PET-TAC indicándose a la vista del resultado que “no se podía diferenciar entre un proceso inflamatorio y uno tumoral”.
Seis meses después, en julio 2024, un TAC de tórax describió “Evolución desfavorable: aumento del número y tamaño de las incontables lesiones pulmonares”, pues la lesión del lóbulo inferior había crecido considerablemente de tamaño, así como un aumento de las adenopatías en tamaño y número. En agosto vuelven a indicar, tras nuevo PET-TAC, la “progresión de la enfermedad con lesiones bilaterales, afectación linfática múltiple, hepática y ósea”.
Y en septiembre se le practicó una nueva citología de líquido pleural que resultó negativa para malignidad, quedando el paciente ingresado durante 9 días “por disnea” (dificultad para respirar), diagnosticado de Neumonía, sin que se llegase a aislar microorganismo alguno, siendo dado de alta.
El diagnóstico y el fallecimiento, en octubre de 2024
Del 7 al 15 de octubre se acuerda nuevo ingreso en el Servicio de Neumología nuevamente por “disnea” y “sospecha de neoplasia”, siendo ahora cuando se llega al diagnóstico de neoplasia pulmonar, dado que es en ese momento cuando se llega a realizar una biopsia reglada, ”única prueba capaz de dar un diagnóstico de certeza”, indica Pedro Arnaiz. El resultado, “carcinoma poco diferenciado no de células pequeñas, afectación cerebral metastásica, dificultad respiratoria por la afectación pulmonar, etc."
En estas condiciones, en el Comité de Tumores se decide intentar tratamiento ya únicamente paliativo con radioterapia holocraneal, que finalmente se desestima por el mal estado general y el empeoramiento, falleciendo finalmente el 30 de octubre.
La conclusión que se obtiene de este proceso, según la documentación aportada y la reclamación interpuesta por el letrado Pedro Arnaiz, es que en el mes de diciembre de 2023 el enfermo, en una de sus exploraciones, "ya mostraba hallazgos que indicaban un claro cambio de las lesiones, hacia la sospecha de una neoplasia pulmonar (nódulos bien definidos en pulmón y adenopatías múltiples con gran desarrollo en distintas áreas ganglionares)", por lo que, según el abogado, “no tiene explicación que ante la falta de un diagnóstico más preciso desde el mismo momento que se sospecha una neoplasia y ante la negatividad de exploraciones menos eficientes que la biopsia pulmonar, no se llegase a realizar la biopsia hasta 10 meses después de que se sospechara la patología tumoral, cuando ya no había opción a tratamiento alguno, falleciendo por tanto el paciente si haber sido tratado del cáncer en ningún momento", asevera.
