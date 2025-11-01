El juez envía a juicio a Antonio Tejado y le impone una fianza de 639.000 euros por el asalto al chalé de María del Monte

El paso definitivo que sienta en el banquillo de los acusados a Antonio Tejado. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha abierto juicio oral contra el sobrino de María del Monte y los otros diez procesados por el asalto al chalé de María del Monte que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El magistrado, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, impone al sobrino de María del Monte y al resto de acusados una fianza de 639.725,98 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles en el caso de que fueran condenados, una fianza de la que deberán responder "en el plazo de un día" desde que les sea notificada la resolución, para lo cual ha citado a los once procesados en esta causa en la mañana del próximo 11 de noviembre.

El instructor acuerda de esta forma enviar las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que se celebre el juicio y abre un plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa y propongan en su caso las pruebas para presentar en la vista oral que, debido al retraso que acumula la Audiencia hispalense y al hecho de que en este proceso ya no hay ninguna persona en prisión provisional se demorará todavía durante varios meses.

En el auto, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral contra Antonio Tejado y otros nueve procesados por cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal -por haber mantenido retenidos a las cinco personas que se hallaban en la vivienda el día del robo-, así como por un delito leve de lesiones, en relación con las lesiones provocadas a la pareja de María del Monte, la periodista Inmaculada Casal. En cuanto al último implicado en los hechos, el juez abre juicio oral por un delito de receptación, por haber participado supuestamente en las labores para la venta de las joyas y relojes sustraídos.

Los once investigados han sido citados personalmente en el juzgado el próximo 11 de noviembre para notificarles personalmente el auto y darle traslado de los escritos de acusación, para lo cual comparecerán ese día con intervalos de 15 minutos entre cada uno.

El auto del juez se produce después de que la Fiscalía de Sevilla y la abogada de María del Monte presentaran sus escritos de conclusiones provisionales, en los que reclaman penas de 30 y 28,5 años, respectivamente, para Antonio Tejado y la mayoría de los supuestos integrantes de la banda que cometió el robo. El Ministerio Público considera a Antonio Tejado responsable de los cinco delitos robo y detención ilegal como "autor" de los hechos, en los que aprecia además la circunstancia agravante de uso de disfraz y en algunos casos la agravante de reincidencia, para los acusados que tienen antecedentes por otros robos.

La Fiscalía de Sevilla acusa al sobrino de María del Monte de facilitar a la banda la información precisa para "garantizar el éxito" del robo que se produjo en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Así lo expone la fiscal del caso, Eva Mas, que asegura que el sobrino de María del Monte retomó la relación con su tía para conocer todos los detalles necesarios para la comisión del delito.

Dice la Fiscalía que a principios de 2023, Antonio Tejado "sabedor del importante patrimonio que pudiera hallarse en la vivienda de su tía y aprovechando la relación" con los otros acusados que integraban presuntamente la banda, "decidieron urdir un plan para asaltar la vivienda familiar" de María del Monte e Inmaculada Casal y así "hacerse con cuantas joyas y dinero encontraran". Para ello y con la finalidad de "garantizar el éxito de su plan", a mediados de 2023 Antonio fue "estrechando lazos con su tía, ofreciéndose incluso para gestionarle la adquisición de un cachorro de perro en el que estaba interesada María del Monte, o cuál supuso al acusado la excusa adecuada para intimar en la relación con su tía, visitándola con una frecuencia inusual, mostrando especial interés por las condiciones de la casa y los sistemas de seguridad".

La Audiencia todavía tiene que resolver varios recursos El proceso contra Antonio Tejado sigue su tramitación a pesar de que todavía quedan pendientes de resolver por parte de la Audiencia varios recursos de apelación que se presentaron contra otra decisión del instructor en la que acordó el procesamiento de los once investigados en esta causa. Aunque el sobrino de María del Monte no apeló a la Audiencia, sí que ha insistido recientemente en su inocencia porque entiende que contra él sólo hay meras "conjeturas e hipótesis" policiales. Así lo asegura su abogado defensor, Fernando Fernández Velo, en un escrito de alegaciones en el que se adhiere a los recursos de apelación presentados por las defensas de los otros diez acusados y en el que acaba pidiendo a la Sala que acuerde el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra él porque "no hay indicios racionales de criminalidad" para continuar el procedimiento contra Antonio Tejado. En el escrito presentado por la defensa, el letrado reitera que no hay indicios que permitan asegurar que los ladrones de María del Monte "poseyeran información privilegiada relativa a la vivienda y su distribución, sobre los sistemas de seguridad instalados en la misma, sobre la localización de la caja fuerte o la existencia de joyas en su interior", información que, por el contrario, la Fiscalía y la abogada de la cantante sí consideran que estaba en poder de los delincuentes y que fue facilitada presuntamente por Antonio Tejado. En cambio, el letrado del sobrino considera que de la investigación practicada se desprende que los ladrones "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilanciasin contar con información privilegiada aportada por terceros en disposición de poseerla". Y pone como ejemplo de que no tenían dicha información el hecho de que confundieran la caja fuerte con una nevera pequeña y de color rojo que había en el dormitorio principal de la vivienda asaltada en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Además, sostiene que no hay "ningún indicio" que acredite que el sobrino de María del Monte facilitó información privilegiada a los asaltantes, ya sea "de manera consciente o inconsciente", o que facilitara a alguien información relativa a la vivienda o sobre alguno de sus moradores, habituales o esporádicos. "En ningún caso la investigación ha llevado de manera natural a la persona de mi representado, sino que más bien, tras el hallazgo casual de la relación entre Antonio Tejado y Arseny Garibyan en una exploración del perfil de este último en Instagram, da comienzo una investigación retrospectiva con respecto de Antonio Tejado", señala la defensa.

"Gracias a ello -prosigue la acusación pública-, Antonio logró facilitar a los demás encartados información precisa acerca de la vivienda (estructura de la casa, ubicación de la caja fuerte, situación y estado de los sistemas de seguridad, etc.), así como controlar a los moradores (saber quién se encontraba en cada momento en la vivienda)".

¿Qué información le suministró a la banda?

La Fiscalía tiene claro que los acusados "lograron conocer cuál era la concreta distribución del inmueble, la ubicación de los dormitorios, a quién correspondía cada uno y en cuál de ellos se encontraba la caja fuerte; igualmente sabían que la puerta principal sufría de deficiencias en el sistema de cierre, así como que los sistemas de alarma no estaban conectados y que las cámaras de seguridad distribuidas por el perímetro del inmueble no funcionaban".

De lo que ocurrió dentro de la casa, la Fiscalía no duda en calificar de "terror" y "estado de pánico" la situación que vivieron las cinco víctimas -además de María del Monte, se hallaban en la casa la hija de la periodista Inmaculada Casal y su marido, así como la empleada-, que recibieron incluso varias amenazas de muerte.

María del Monte e Inmaculada Casal. / europa press

La Fiscalía sostiene que los ladrones se emplearon con"contundencia y agresividad" para despojar a las víctimas de sus teléfonos móviles y tal fue esa contundencia que los moradores "presenciaron la escena paralizados como consecuencia del terror" que les habían generado, llegando a escuchar como uno de los inculpados les decía "tened cuidado que éste -refiriéndose a otro de los acusados- mata", viendo cómo los atracadores arrancaban los cajones tirándolos al suelo, haciéndose con sus móviles, un reloj Cartier y otros efectos.

El relato del Ministerio Público señala igualmente cómo los asaltantes exigieron a Inmaculada Casal "con gritos, empujones y golpes" que abriera la caja fuerte, ya que los encartados "sabían que la misma conocía la contraseña. Era tal el estado de pánico que la misma fue incapaz de poner correctamente las claves, bloqueando la apertura, lo cual provocó la ira de los acusados, quienes la imprecaron con expresiones como 'te la has dado de lista, tú esto lo vas a pagar, que sepas que éste -refiriéndose a otro de los asaltantes- te va a matar'".

La vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal. / efe

A continuación, cogieron a María del Monte, profiriéndole igualmente a gritos la siguiente amenaza: "Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte, y si no lo haces matamos a la niña", refiriéndose a la hija de Inmaculada Casal. "Era tal el terror que la situación infundió a María de Monte, que ésta llegó a pensar que acabarían con su vida y la de su familia, tratando de mantener un mínimo de calma, cogiendo la llave de la caja y logrando finalmente atinar con la combinación aperturando la caja fuerte, viendo cómo los acusados se hacía con todo lo que había en su interior: todas las joyas, dinero y otros efectos de incalculable valor sentimental".

El aterrador episodio duró algo más de media hora, que para las víctimas supuso una eternidad", asegura la Fiscalía

También amenazaron de muerte a la hija de Inmaculada, a su marido y a la empleada del hogar, llegando uno de los atracadores a "pasarse el dedo de un lado a otro del cuello" si se movían, "infundiendo tal temor en las víctimas que las mismas fueron incapaces de realizar movimiento alguno, permaneciendo en el sótano esperando a que alguien acudiera en su ayuda".

"El aterrador episodio duró algo más de media hora, que para las víctimas supuso una eternidad", concluye el relato de la acusación pública, que añade que en su huida los acusados se llevaron consigo los móviles de las víctimas, asegurándose así que no pudieran dar aviso a la Policía, marchándose con un "botín de incalculable valor", aunque a lo largo de la instrucción se ha afirmado que superaba el millón de euros.