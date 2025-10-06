La Fiscalía reclama 30 años de prisión para Antonio Tejado por el asalto al chalé de su tía María del Monte
Considera responsable al sobrino como autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso con cinco delitos de detención ilegal, y otro delito leve de lesiones
La abogada de María del Monte había solicitado una condena de 28 años y medio de cárcel
Una petición de condena que supera incluso la petición realizada por la abogada de María del Monte. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 30 años de prisión para el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, al que considera como presunto autor del robo perpetrado en la madrugada del 25 de agosto de 2023 en su domicilio de Gines, junto a los otros diez investigados que están procesados como supuestos integrantes de la banda. La abogada de la cantante y de su pareja, Inmaculada Casal, había solicitado una condena de 28 años y medio de prisión para el sobrino.
En el escrito de acusación presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal, así como un delito leve de lesiones y otro delito de receptación. Así, el Ministerio Público considera a Antonio Tejado responsable de estos delitos como autor, en los que aprecia además la circunstancia agravante de uso de disfraz y en algunos casos la agravante de reincidencia, para los acusados que tienen antecedentes por otros robos.
Por cada uno de los delitos de robo, el Ministerio Público solicita una condena de seis años de cárcel, lo que hace un total de 30 años de prisión, mientras que por el delito leve de lesiones pide una multa de tres meses a una cuota diaria de 20 euros -1.800 euros-.
Para otro de los acusados, que está procesado por un delito de receptación, por haber vendido supuestamente los objetos procedentes del robo, la Fiscalía reclama una condena de tres años de prisión.
