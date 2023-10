Los forenses confirman que Rocío Cáiz fue estrangulada "por detrás" y dejan dudas sobre una posible violación

Los forenses que practicaron la autopsia a los restos de Rocío Cáiz, la joven de 17 años que fue asesinada y desmembrada por su exnovio Adrian R. en Estepa el 2 de junio de 2021, han comparecido este martes en la Audiencia de Sevilla para informar de las conclusiones que extrajeron tras analizar el cuerpo de la víctima. Los peritos han abonado el terreno para que el acusado sea condenado por asesinato, ya que han afirmado que la estranguló "por detrás", si bien han dejado muy claro que ella también tenía lesiones defensivas. Lo que no ha quedado fuera de duda es si el homicida también violó a la madre de su hijo antes de matarla: primero aseguraron que en sus genitales "no se apreciaron lesiones compatibles con una agresión sexual", pero más tarde detallaron que "en el 80%" de estos ataques a la libertad sexual "las lesiones son cero".

La intervención de los forenses ha cerrado la tercera sesión del juicio con jurado popular. Sus nueve componentes han oído que los restos, tras ser descuartizados por el encausado, llegaron a los especialistas en diez bolsas. En nueve, la putrefacción ya era bastante avanzada; en una, los restos aún se hallaban en buen estado al haber sido congelados previamente.

Durante el pormenorizado análisis de todo lo que vieron en el cuerpo de Rocío, los peritos han destacado que no sólo hallaron los cortes propios del desmembramiento, ejecutado cuando la víctima ya había fallecido, sino también hasta cuatro hematomas o heridas producidas con ella aún viva en el muslo izquierdo, el tobillo derecho, el antebrazo derecho y la mano izquierda. "Son típicas lesiones defensivas", han apuntado los peritos.

En cuanto a la causa de la muerte, fue una "estrangulación a lazo" realizada con un cordón de un centímetro de ancho que le dejó un "surco" de 11,5 centímetros de longitud y 7 milímetros de anchura desde el lado derecho del cuello a la línea media. "La posición del agresor era por detrás de la víctima, porque el surco no continuaba por detrás del cuello", han argumentado los médicos. "Fue estrangulada por detrás", ha sentenciado uno de ellos antes de que el abogado del procesado le plantease varias hipótesis diferentes, todas rechazadas o no admitidas por sus interlocutores. "La lesión no se corresponde en absoluto con que él estuviese frente a ella", le han contestado.

Respecto a la agresión sexual, delito por el que acusa la familia de Rocío pero no la Fiscalía, los forenses señalaron que "la única lesión compatible" con ese tipo de asalto era la del muslo, aunque en sus partes íntimas no hallaron ningún indicio de que así hubiese ocurrido.