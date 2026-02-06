Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y que fue detenido en Málaga por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado en 2024 el ex jefe policial de la UDEF en Madrid, ha negado "cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo".

El aristócrata ha emitido un comunicado en el que lamenta las "informaciones inexactas publicadas" relacionadas con su presunta implicación en los hechos y en este sentido ha aseguddo que la investigación en curso es de "carácter estrictamente preliminar y que, en modo alguno, comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo".

En segundo término, Francisco de Borbón ha señalado que ha "prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos. Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho".

En tercer lugar, Francisco de Borbón niega "cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario".

En un comunicado, el primo de Felipe VI ha denunciado lo que considera "informaciones falsas" que han sido reproducidas por diversos medios de comunicación y que se detallan a continuación:

Las entidades mencionadas en las informaciones publicadas (BE Bank, ET Bank y VXL Bank) nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna. Asimismo, Francisco de Borbón no tuvo vinculación ni participación alguna en los siguientes proyectos:

BE Bank es una página web sin registro como empresa, y en consecuencia carece de cualquier carácter de banco real, tal y como se puede comprobar aquí: https://bebank.one/ç

ET Bank fue un proyecto de banco digital, pero no consiguió una licencia y, por tanto, jamás se abrió.

VXL Bank fue un proyecto de banco digital que nunca consiguió una licencia bancaria en Santo Tomé y Príncipe.

ET Finntech fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda. Operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica y los reguladores publican listas de todas las entidades autorizadas que pueden ser verificadas fácilmente por consumidores, socios o periodistas. Sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo. Esta entidad no contaba con esa licencia, ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin.

Por último, el aristócrata precisa que las aclaraciones formuladas en este comunicado "se limitan a los puntos específicamente expuestos; la omisión de otras cuestiones divulgadas no debe entenderse como confirmación de su veracidad ni como ausencia de error".