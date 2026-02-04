Francisco de Borbón queda en libertad provisional tras pagar una fianza de 50.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y quien fue detenido en Málaga por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado en 2024 el ex jefe policial de la UDEF en Madrid.

Según informan fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado ha adoptado esta decisión tras interrogar a Francisco de Borbón von Hardenberg, a quien investiga por un presunto delito de blanqueo en relación con esta causa, en la que se descubrió que el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar S.G., ocultaba emparedados más de 20 millones de euros.

A Francisco de Borbón von Hardenberg se le atribuye un presunto blanqueo de los beneficios de la organización de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas, en el marco de una pieza separada de esta investigación, vinculada a una comisión rogatoria a Panamá, y de la que acaba de levantarse el secreto.

Junto a Francisco de Borbón, otras tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional y dos de ellos han pasado también este miércoles a disposición judicial.

Según las fuentes, el juez De Jorge ha acordado libertad con fianza para ambos: de 60.000 euros para uno de ellos, dedicado al sector de la joyería, y de 20.000 euros para la otra arrestada.

El magistrado ha impuesto a los tres investigados que han comparecido este miércoles la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales.

Tras sus respectivas comparecencias, la Fiscalía Antidroga había solicitado al juez que los pusiera en libertad bajo fianza y le había pedido que les diese un plazo de 72 horas para depositarlas una vez ya en libertad -de lo contrario deberían entrar en prisión.

En su declaración ante el juez, Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla -ya fallecido-, ha estado asistido por una abogada del despacho Cremades y ha negado la acusación de blanqueo, a la vez que ha explicado que él se dedica a buscar inversiones, en línea con lo que ha declarado durante su detención en dependencias policiales.

El joyero, por su parte, ha indicado que él se dedica a negocios de joyería, y el juez le ha ido preguntando por determinadas joyas.

Los tres detenidos han sido conducidos por la Policía este miércoles mañana a la Audiencia Nacional, donde han permanecido en calabozos a ser llevados ante el juez.

Esta causa se instruye desde noviembre de 2024 cuando se produjo a detención del ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar S.G. a raíz de una operación en la que se produjo la intervención en octubre de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en Algeciras.

Según los investigadores, el exjefe de la UDEF daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada de droga que facilitaba a la organización.