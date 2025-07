Investigan a concejales y funcionarios de Espartinas por varios contratos del Ayuntamiento: "Una denuncia anónima más"

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor ha citado como investigados a trece personas, entre ellas cuatro concejales o exconcejales del PSOE y otro de Izquierda Unida, por una serie de contratos que el Ayuntamiento de Espartinas firmó entre 2021 y 2024 con distintas empresas locales. La alcaldesa, que no está imputada, ha restado importancia a esta instrucción judicial y ha recalcado que es "una más" de las "treinta denuncias anónimas, todas archivadas," que ha recibido desde que accedió al cargo tras las elecciones municipales en 2019.

Según ha adelantado la edición sevillana de eldiario.es, el caso se centra en empresas de construcción, jardinería, catering e iluminación, aunque los afectados todavía no saben por qué hechos o delitos se los está investigando porque los dos guardias civiles que se personaron el miércoles en el Consistorio para notificar las citaciones judiciales no han participado en la confección del atestado, así que no pudieron explicarles el fondo del asunto. Los investigados están citados en el juzgado para el 14 y el 17 de octubre.

Entre los afectados hay tres concejales de la actual corporación municipal y tres funcionarios, dos concejales y dos funcionarios del anterior mandato (el PSOE cogobernó con IU), dos empresarios locales y el hermano de uno de los ediles investigados.

"Una denuncia anónima más"

La denuncia anónima fue dirigida también contra la actual alcaldesa, Cristina los Arcos, aupero ella no ha recibido ninguna comunicación de que sea una investigada más. En cualquier caso, la alcaldesa ha restado importancia a la noticia asegurando que se trata de "una denuncia anónima más" que se une "a las treinta, todas archivadas, que ha recibido este gobierno municipal desde que tomó la alcaldía en 2019".

En un comunicado, Los Arcos ha admitido que se están investigando medio centenar de contratos relacionados con servicios ofrecidos por otras tantas empresas de jardinería y ha recalcado que confía "plenamente en el trabajo que desarrollan tanto los habilitados nacionales como el Departamento de Contratación". "Esta nueva denuncia será también archivada", ha augurado. La alcaldesa, además, ha destacado el trabajo realizado por los concejales del actual mandato que están siendo investigados, "quienes se encuentran tranquilos"

Además de resaltar la colaboración "máxima" de la administración con la Guardia Civil y Policía Judicial para esclarecer los hechos, Los Arcos ha avisado de que se plantea emprender acciones ante el "acoso" que está recibiendo. "Este gobierno confía plenamente en la Justicia y estudia presentar una denuncia por acoso ante lo que la alcaldesa considera un intento de judicializar la administración. Intentan frenar el día a día atacando a la honorabilidad de los miembros del equipo de gobierno y del personal de la administración", ha concluido.