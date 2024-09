Un juez cancela una deuda de 28.000 euros a un sevillano que se quedó en paro tras el divorcio

El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un sevillano que ha quedado liberado de una deuda de 28.603 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de un vehículo y para consumo propio. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas ya que contaba con el apoyo económico de su pareja. Sin embargo, el deudor pasó por una ruptura y posterior divorcio, por lo que requirió de financiación para los gastos de defensa jurídica y para la mudanza (alquiler, fianza, agencia inmobiliaria, etc.). Lamentablemente el deudor se quedó sin trabajo, atravesó un largo periodo de inestabilidad laboral y no tuvo más remedio que usar tarjetas de crédito para poder sobrellevar esta situación hasta que cambiase. No obstante, el remedio usado fue peor que la solución ya que el tipo de interés de estas tarjetas era muy elevado, haciendo que la amortización no tuviera fin. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron relegados por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento en el año 2015. Aunque al principio fue difícil su implantación, la realidad es que se trata de una legislación ya conocida por muchas personas que necesitan cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. En concreto, ya son más de 26.000 los particulares y autónomos que han puesto su caso en manos del despacho de abogados para triunfar en el proceso.

"Los casos de éxito son claves para saber que hemos elegido correctamente y que no somos víctimas de información fraudulenta", aseguran. En este sentido, hay que señalar que el despacho de abogados es el que más deuda ha cancelado a sus clientes en España al haber superado la cantidad de 270 millones de euros.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.