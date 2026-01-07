El juez ordena una prueba de ADN a empresario madrileño de la lista Forbes en un caso de paternidad

Un juez de Madrid ha concedido cinco días a un conocido empresario madrileño, incluido en la lista Forbes de España, para que se someta a una prueba de ADN en el contexto de un procedimiento de reclamación de paternidad. Si el empresario desobedece la orden, será declarado padre del demandante. Este caso se suma ya a otros cuatro que, en los últimos años, han implicado a prominentes empresarios españoles con fortunas millonarias, que figuran o han figurado en los listados de grandes patrimonios de Forbes, todos ellos inmersos en procesos similares relacionados con hijos extramatrimoniales, según ha informado este miércoles el abogado Fernando Osuna, que representa al supuesto hijo biológico.

La reclamación parte de un madrileño que asegura ser hijo biológico del empresario, nacido durante el matrimonio de su madre pero cuya paternidad no corresponde al entonces marido de ella. Para sustentar su demanda, el reclamante ha presentado una prueba genética que descarta la filiación respecto al marido de su madre, así como mensajes de WhatsApp en los que el empresario se muestra preocupado por la situación de su supuesto hijo extramatrimonial. El parecido físico entre ambos ha sido catalogado como "muy significativo" según fuentes próximas al proceso. Además, los resultados de una prueba de ADN realizada entre el demandante y su hermano de madre confirman que son hijos de diferente progenitor.

El empresario carente de reconocimiento voluntario hasta la fecha, tiene más de 65 años y otros hijos reconocidos oficialmente. Esta circunstancia ha forzado al joven a recurrir a la vía judicial como única alternativa para lograr su reconocimiento legal, abriendo así un proceso de filiación que podría desembocar en un procedimiento sucesorio y en el eventual reparto de una herencia considerable.

El caso, que actualmente se encuentra en pleno proceso judicial, podría tener serias consecuencias tanto familiares como económicas. En situaciones similares, los procedimientos de demanda de paternidad y reparto hereditario pueden extenderse hasta veinte años, en ocasiones debido a dilaciones intencionadas o recursos planteados por las partes demandadas. Los costes legales, junto con los honorarios derivados para detectives encargados de recabar pruebas genéticas, suelen recaer sobre los demandantes, a quienes el sistema de justicia gratuita no cubre estas partidas pese a resultar indispensables para la tramitación del caso.

Otra realidad frecuente es que, mientras el padre biológico suele disfrutar de una posición acomodada, los hijos que reclaman la filiación suelen carecer de muchas de las ventajas materiales y sociales, llegando incluso a situaciones de vulnerabilidad. Según fuentes relacionadas con la defensa de estos menores "los niños soportan humillaciones y carencias en el entorno escolar y social por la ausencia de reconocimiento paterno", a lo que se suma el rechazo tanto de padres como de hermanos biológicos en algunos casos.

Impacto psicológico y dificultades asociadas

Las consecuencias para estos hijos de empresarios, además de patrimoniales, resultan relevantes en el plano psicológico. Los expertos advierten que la falta de reconocimiento provoca problemas de autoestima, dificultad en el desarrollo de la identidad personal durante la adolescencia y situaciones de soledad e inseguridad. Este contexto puede repercutir negativamente en la salud física y emocional de los afectados, influyendo también en el rendimiento escolar y en la capacidad para regular emociones e impulsos.

Igualmente, las madres suelen encontrar grandes dificultades para afrontar en solitario la manutención y la educación de los hijos, en ocasiones sin posibilidades para cubrir necesidades básicas. "La ausencia de existencia legal paterna priva a muchos menores de prestaciones y recursos económicos básicos", explican fuentes jurídicas consultadas, poniendo el foco en la importancia de agilizar estos procedimientos mediante la intervención de mediadores y la ayuda activa de los poderes públicos.

Ante esta situación, los afectados vienen reclamando mayor protección institucional, defensa activa de las madres y una celeridad mucho mayor en los procesos judiciales de filiación. Entre las propuestas recogidas por asociaciones y juristas, destacan la obligatoriedad de registrar el ADN en el momento de la inscripción de nacimiento y en el DNI, la intervención de mediadores sociales con voluntad de resolver estos conflictos y un mayor apoyo público para quienes carecen de recursos económicos para afrontar los costes derivados de las demandas.

Las organizaciones también abogan por sensibilizar a los operadores jurídicos y sociales sobre el impacto moral y material de la situación, señalando que muchas de las dificultades podrían evitarse con una mayor voluntad de conciliación por parte de los progenitores implicados, y citan ejemplos como el del cantante Carlos Baute, el torero El Cordobés o el reconocimiento laboral de nuevos miembros familiares en algunas empresas como modelos que demuestran la viabilidad de resoluciones satisfactorias.

El empresario en cuestión pertenece al selecto grupo de hombres de negocios que han aparecido durante los últimos años en la lista Forbes España, un listín reservado para grandes fortunas y líderes del tejido empresarial nacional. Este colectivo ha visto cómo varios de sus miembros han enfrentado demandas similares en la última década, generando no solo repercusión legal y patrimonial sino también un creciente interés mediático por las implicaciones sociales y humanas de estas reclamaciones de filiación.

En la última década, España ha presenciado al menos cinco procedimientos judiciales públicos que han afectado a empresarios de alto perfil relacionados con Forbes. Aunque la casuística varía, en todos ellos se pone de relieve la complejidad y duración de las reclamaciones y la necesidad de reformas para agilizar la tutela de los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio.

La ausencia de reconocimiento tiene efectos de largo plazo, generando problemas de identidad personal, dificultades emocionales, agotamiento psicológico y, en ocasiones, exclusión social. También dificulta el acceso a derechos económicos derivados de la posible herencia y a la igualdad de trato respecto al resto de la familia biológica.

Las demandas más reiteradas incluyen celeridad en la tramitación de las pruebas de ADN, protección ante la dilación interesada de los procesos, asistencia pública que cubra todos los costes del procedimiento, mediación profesional e incorporación obligatoria de datos genéticos en los registros oficiales. Estas medidas, según asociaciones de defensa de los derechos de los hijos extramatrimoniales, podrían anticipar resoluciones menos traumáticas y más equitativas.