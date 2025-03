El juicio a dos ex alcaldes socialistas de Huévar por supuestos contratos ilegales de vecinos se suspende hasta 2026

La Audiencia de Sevilla iba a juzgar a partir de este lunes a dos antiguos alcaldes de Huévar del Aljarafe, ambos del PSOE, que están acusados de un delito continuado de prevaricación por la contratación presuntamente irregular de varios vecinos. Se trata de Rafael Moreno y Áurea Moreno, para quienes la Fiscalía pide trece años de inhabilitación para empleo o cargo público. Sin embargo, la vista oral va a tener que esperar porque la presidenta del tribunal, que además será la ponente de la sentencia, está de baja por enfermedad. La Sección Primera, que es la sala competente en este caso, ha fijado el juicio para el 6 de julio de 2026.

"Tenemos una abultada agenda. No podrá ser en fechas cercanas en el tiempo porque hay acumulo de juicio", ha explicado una de las tres juezas que dirigirán esta vista oral. Ha sido ella quien ha explicado que su compañera Pilar Llorente, una de las magistradas del juicio político de los ERE, está enferma. Acto seguido ha explicado que el primer hueco que tienen libre es del 6 al 8 de julio del año que viene y ha pedido a las partes que consultaran sus agendas. Como ninguna ha puesto problemas a esas fechas, el juicio ha quedado señalado para entonces sobre la marcha.

Los dos acusados, presentes esta mañana en la Audiencia, también se han enterado allí mismo. También lo han hecho los numerosos testigos que igualmente han acudido al Palacio de Justicia, entre ellos la actual alcaldesa del municipio, María Eugenia Moreno, que como se ve comparte apellido con los denunciados, pero es lo único.

Los dos Moreno acusados, según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, "procedieron a la contratar a diversos vecinos de dicha localidad de forma absolutamente irregular" entre 2014 y 2019. "No se llegó a tramitar expediente alguno, con lo que se incumplieron los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. No existía una bolsa de empleo municipal, no se hicieron una valoración de méritos de candidatos, no se realizó publicidad de las ofertas de empleo y ni siquiera se incoaron expedientes", explica el Ministerio Público.

El escrito de acusación, adelantado por Europa Press, también detalla una serie de contrataciones temporales efectuadas por el Ayuntamiento en esos años, como el de una auxiliar de guardería. "Algunos de dichos contratos se realizaron por orden del acusado Rafael Moreno y en otros por la acusada Áurea Moreno, sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir dicho puesto de trabajo", insiste la fiscal.

Esta no es la única causa judicial en la que están inmersos estos dos alcaldes. El PP, que en el caso de las contrataciones ejerce la acusación popular, también los denunció por un presunto delito electoral, porque supuestamente ofrecieron contrataciones a cambio de votos en las elecciones municipales de 2009 y 2015; y de un presunto delito de malversación relacionado con un mitin del PSOE en 2002 que, según esta formación política, se pagó con dinero público.