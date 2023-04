El jurado establece que la doble asesina de Dos Hermanas sí controlaba sus impulsos y la Fiscalía pide 38 años de cárcel para ella

El jurado popular que ha enjuiciado a la mujer que mató a sus dos vecinos en una parcela de Dos Hermanas la ha declarado culpable de asesinar a las víctimas con premeditación y, en el caso del hombre, con ensañamiento. El veredicto, pronunciado este martes en la Audiencia de Sevilla, rechaza que el trastorno mixto de personalidad con rasgos límites y paranoides que sufre la asesina, junto al temor a perder a los dos hijos que vivían con ella por las amenazas de su vecina en ese sentido, la condujesen a perder el control de sus impulsos y fuesen uno de los detonantes del ataque, al contrario de lo que explicaron los peritos psiquiátricos durante el juicio.

En otras palabras, los seis hombres y las tres mujeres que han formado el jurado popular han desechado la atenuante de alteración o anomalía psíquica y han dado más importancia a la premeditación. Los jurados sólo han eximido a Joyce G.S. de haberse ensañado con su vecina, a pesar de que le propinó "numerosos golpes y cuchilladas", porque la mujer ya estaba inconsciente después de ser atropellada "con violencia" en el primer episodio de la agresión.

Tras oír estas novedades, de hecho, la Fiscalía ha vuelto a aumentar su petición de condena, que en las conclusiones definitivas se había quedado en 31 años de cárcel. En concreto la ha subido hasta los 38: 21 por el asesinato del hombre y 17 por el de la mujer. La familia de esta última ha solicitado 20 años de prisión. Y la defensa, la única que ha mantenido sus conclusiones, un total de 24 (12 por cada delito de asesinato).

El jurado ha declarado probado por unanimidad que el 24 de julio de 2020, sobre las dos de la tarde, Joyce G.S. mató a Cristina y Manuel cuando ambos se encontraban juntos en el exterior de su vivienda, "desprevenidos y sin posibilidad de oponer resistencia". Para ello empezó utilizando su vehículo, con el que "los embistió violentamente en repetidas ocasiones y los lanzó con violencia contra la vivienda".

Cuando las víctimas estaban en el suelo, "malheridas", la homicida "les propinó numerosos golpes en la cabeza y la cara con una piedra". Todos estos hechos, según ha establecido el jurado por mayoría de ocho votos a uno, "los había decidido anteriormente", así que actuó "con premeditación". Y en el caso de Manuel, además, hubo ensañamiento porque "le provocó un sufrimiento innecesario con el cuchillo con el que le asestó numerosas puñaladas en varias zonas del cuerpo". Esa circunstancia agravante no se aplica en el caso de Cristina, que "no pudo repeler la agresión con el cuchillo porque se hallaba inconsciente, con lo que no pudo experimentar sufrimiento" ni con las pedradas ni con las cuchilladas.

La mujer, en todo caso, falleció por el "degüello" que le causó la asesina al apuñalarla en el cuello, mientras que el hombre murió por desangramiento como consecuencia de todas las lesiones que le infligió Joyce G.S.

La única atenuante aceptada por el jurado ha sido la de confesión, ya que la asesina contó lo ocurrido "el mismo día de los hechos ante los agentes de la Policía Nacional".

En cambio, los jurados no han considerado probado que el coche de la asesina chocó con el de la fallecida (con lo que no será condenada por daños) ni que "tenía afectada levemente su capacidad de comprensión de los hechos" como consecuencia del trastorno mixto de personalidad con rasgos límites y paranoides que padecía. "No realizó los hechos perturbada bajo el temor de que ocurriera algo por ella no deseado", añade el veredicto, que también rechaza la atenuante de drogadicción: "En el momento de los hechos no tenía moderadamente afectadas sus facultades por haber consumido cannabis".