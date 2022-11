Uno de los miembros de La Manada pide una rebaja de un año y tres meses de la condena por la ley del 'sí es sí'

El abogado Agustín Martínez, que representa a los jóvenes sevillanos condenados por la violación de los Sanfermines en 2016, ha pedido finalmente una rebaja de un año y tres meses de cárcel de la condena de uno de los cinco acusados, en concreto, de Ángel Boza, en aplicación de la reforma de los delitos sexuales introducidos por la conocida como ley del "sí es sí".

El letrado ha presentado este lunes un escrito en el que solicita la revisión de la condena de 15 años que el Tribunal Supremo le impuso a la Manada por la violación de la joven y que endurecía de esta forma la condena inicial de nueve años por un delito de abusos sexuales. El letrado considera que, con la reforma de los delitos sexuales, habría que reducir la condena a este joven hasta los 13 años y nueve meses de prisión.

Ángel Boza Florido es el único de los cinco condenados por la violación de la Manada a los que podría afectar la ley de Garantía integral de libertad sexual, conocida como ley del "sólo sí es sí", que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y regula la necesidad del consentimiento expreso. La única condena de Ángel Boza Florido fue precisamente los 15 años de prisión que le fueron impuestos por la agresión de Pamplona, aunque también fue condenado a pagar sendas multas por haber robado gafas en San Sebastián y Sevilla.

Los otros cuatro condenados tienen penas superiores, como es el caso de los 23 años y un mes de prisión que fueron impuestos al ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero: condenado por la violación de Pamplona, los abusos de Pozoblanco, así como por el robo del teléfono móvil a la víctima de los Sanfermines y por grabar los vídeos y hacer fotos que luego difundieron a través del Whatsapp

El ex militar Alfonso Jesús Cabezuelo es otro de los miembros de la Manada con las penas acumuladas más altas: 21 años y un mes de cárcel. Los otros dos jóvenes, José Ángel Prenda y Jesús Escudero Domínguez, suman condenas de 19 años y medio de cárcel y 17 años y diez meses, respectivamente.

Con estas penas tan elevadas y la liquidación de las condenadas efectuadas, la posible rebaja de un año no tendría virtualidad alguna para la mayoría de la Manada, dado que en el caso del ex guardia civil el límite máximo de cumplimiento serían 20 años, por lo que no le afectaría que a su condena global de 23 años y un mes se le redujera un año de cárcel, porque cumpliría igualmente 20 años.