El padre de Marta recuerda que pidió la intervención de la UCO en su caso y le respondieron que había visto "muchas películas"

El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha recordado este jueves, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya encontrado restos óseos de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida hace nueve años en Hornachos (Badajoz), que cuando pidió la intervención de esta unidad para que investigara la desaparición de su hija, el entonces jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla le contestó que "había visto muchas películas".

Así lo ha explicado el padre en un tuit que ha lanzado en su cuenta oficial en la red X, donde Antonio del Castillo ha dado sus felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas, que está desaparecida desde la noche del 9 de mayo de 2017, hace casi 9 años, hechos por los que han sido detenidos ahora dos hermanos, vecinos de la misma calle donde vivía esta mujer.

Antonio de Castillo ha explicado a este periódico que su petición de que interviniera la UCO se produjo aproximadamente un año después del asesinato de su hija, en torno al 2010, y recibió esa respuesta del jefe superior de que "había visto muchas películas", al tiempo que le indicaron que la Policía Nacional tenía la misma preparación y había realizado "los mismos cursos" que la Guardia Civil y la unidad de élite de la UCO.

Esa misma petición se la trasladó en su momento al dirigente del PP Juan Ignacio Zoido tras su nombramiento como ministro de Interior. Según ha contado el padre, Zoido le dijo que no podía encomendar el caso a la UCO porque eso suponía "dejar en mal lugar al otro cuerpo", en alusión a la Policía Nacional. También recordó que en un momento de la investigación la Jefatura Superior de Policía trasladó el caso de Marta a una unidad de Madrid, que estuvo investigando unos años pero sin que se llegara a ninguna conclusión.

Preguntado por si cree que la intervención de la UCO en la desaparición de Marta hubiera cambiado el desenlace del caso, Del Castillo ha señalado que quizás no al principio pero "un tiempo después sí que habría aparecido el cuerpo de Marta".

El padre de Marta lleva buscando a Marta desde hace más de 17 años, tiempo que lleva en prisión Miguel Carcaño, que fue condenado por el asesinato de la joven y que en los próximos años acabará de cumplir su condena de 21 años y tres meses. A lo largo de este tiempo se han desarrollado más de un centenar de búsquedas, muchas de ellas en las que se han empleado cuantiosos recursos materiales y económicos, como las que se desarrollaron en el río Guadalquivir o en el vertedero de residuos de Alcalá de Guadaíra, todas ellas infructuosas hasta la fecha.

La última esperanza de la familia llegó tras el análisis del teléfono móvil intervenido a Miguel Carcaño en la cárcel de Morón de la Frontera, que reveló nuevos posicionamientos hasta ahora desconocidos, pero tampoco ha arrojado ninguna nueva pista sobre paradero del cuerpo. El informe pericial que elaboró Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, tras clonar el teléfono móvil de Miguel Carcaño, recoge hasta seis nuevos posicionamientos del terminal en Dos Hermanas y en la zona norte de la ciudad, en San Jerónimo, junto al Cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie, pero sobre estas localizaciones no se puede determinar ni el día ni la hora en la que quedaron registrados en el aparato.

De esto se desprende que el perito no ha podido determinar que esas nuevas geolocalizaciones halladas en el antiguo Motorola U9 intervenido a Miguel Carcaño en la prisión de Sevilla-II se correspondan con los movimientos realizados por el único condenado por el asesinato de Marta aquella noche del 24 de enero de 2009 o en la madrugada siguiente, cuando se deshicieron del cuerpo de Marta.