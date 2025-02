El perito del caso Marta del Castillo defiende que "no es obligatorio tener titulación oficial" para actuar como experto

La empresa Lazarus Technology, que realizó el informe pericial de uno de los teléfonos de Miguel Carcaño y en el que se detectaron seis nuevos posicionamientos y se recuperaron varias imágenes y mensajes de texto del terminal, ha respondido a la querella annciada por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) y en este sentido ha asegurado en un comunicado que "no es obligatorio tener titulación oficial para ser perito judicial", al tiempo que asevera que el CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta está "plenamente capacitado para ejercer como perito".

En un comunicado remitido a este periódico, la empresa aclara en primer lugar que la actividad de perito judicial "no requiere, según el Ministerio de Justicia, ninguna titulación oficial (artículo 456 y 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera".

Dice la empresa que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Auto Nº 1096/2023 de 28 de noviembre de 2023, ya se ha pronunciado sobre este tema "dejando claro que no hay que ser titulado para ser perito" y así, añade que "denuncias anteriores en otros casos por parte del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Andalucía han sido todas archivadas, reiterándose una y otra vez que en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se exige necesariamente, a los efectos de la prueba pericial, que el perito sea titulado. Además, la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, no altera este criterio, ya que prevé criterios flexibles en la materia.

De la misma forma, Lazarus Technology defiende que Manuel Huerta está "plenamente capacitado para ejercer como perito" porque si bien "no cuenta con una licenciatura universitaria concreta, tiene un Máster en Harvard en Gestión de Ciberriesgos". Asimismo, prosigue el comunicado, pertenece desde 2011 a ASPEJURE (Asociación Profesional de Peritos Judiciales del Reino de España) como perito judicial y desde 2005 a ATI (Asociación de Técnicos de informática), siendo, además, experto en recuperación de datos desde 1994.

Además, es profesor desde hace varios años de "informática forense, probatoria electrónica e investigación digital en la UNED, Universidad Carlos III, Universidad de Villanueva, Universidad Europea de Madrid, en el Grado de Criminalística y el Master de Criminología Aplicada, además de para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid". También es docente en Probatoria electrónica e investigación digital para INCIBE (Instituto de Ciberseguridad de España).

Condecorado por la Guardia Civil

Entre otras distinciones y reconocimientos, Manuel Huerta ha sido condecorado por la Guardia Civil por su colaboración como informáticos forenses en casos de investigación. Es Premio al Mérito en Trabajo por la trayectoria profesional en informática forense de la Asociación Europea para la Economía y la Competitividad. También es Premio al Reconocimiento profesional de la Asociación Española de Detectives privados e Investigadores por la colaboración y aportación en materia de investigación electrónica. Y el más reciente, la Cruz de la Orden al Mérito Pericial, del 8 de noviembre de 2024.

La empresa explica asimismo que Manuel Huerta es perito habitual en procesos judiciales. Los asuntos judiciales, nacionales e internacionales en los que ha participado Manuel Huerta, CEO de Lazarus, junto con su equipo, rozan los 700 hoy en día, de los que han llegado a sala (ratificación judicial) más de 200 (208 hasta la fecha en los que se han sacado con sentencia positiva de manera conocida casi el 90%). Los jueces han considerado en todo momento "acreditada la experiencia requerida por su currículum". Asimismo, anteriormente al caso Marta del Castillo, donde ejerce como perito de parte, Manuel Huerta ya había participado en muchos otros casos, hasta más de 550.

Por último, asegura que ante la denuncia del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), existe un "proceso civil abierto contra el CPITIA y contra su decano, Pedro de la Torre, para la defensa del honor y del prestigio de Manuel Huerta y Lazarus Technology ante las difamaciones vertidas por diferentes medios de comunicación tras los comunicados realizados por el colegio ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla".