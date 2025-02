El policía al narcotraficante: "Tú sabes que yo te habría avisao"

La investigación durante meses de la Unidad de Asuntos Internos al jefe del grupo antidroga de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que supuestamente estaba a sueldo del líder de una organización dedicada al narcotráfico, incorpora numerosos mensajes y grabaciones que acreditarían la protección que el subinspector J. A. D. G. estaría dando a la banda. Los agentes señalan en concreto como de "gran interés" una conversación de Whatsapp que mantuvieron el funcionario policial y el líder de la organización de narcotraficantes, apodado "Momi", el 20 de febrero de 2024 y en la que el agente le dice que en caso de que se hubiera realizado alguna intervención en su zona le habría alertado.

En esa conversación, el presunto narcotraficante se interesa por la presencia del subinspector en la barriada de La Rabesa el día anterior, explicándole el policía que había ido a una calle concreta y precisándole que en su zona de actuación no se estaba llevando a cabo ninguna investigación. "Yo ahí no tengo na, tú sabes que ahí no vamos, si no te preguntaría, ahí yo sé que hay mucho, muchas historias", haciendo ver a Momi que entiende el problema delincuencia de esa barriada y puede confiar en que antes de comenzar cualquier investigación le preguntaría.

A continuación, Momi bromea con el subinspector diciéndole que todo el mundo estaba avisándose, que estaban asustados y pensando que iban a "partir puertas" -en alusión a posibles entradas y registro-, momento en que según interpreta Asuntos Internos, el policía se posiciona como un "auténtico protector de la organización de Momi", al que comenta lo siguiente: "Yo no, yo ahí no... te habría avisao, tú sabes que yo te habría avisao". El funcionario comenta asimismo que había una persona que vive en un bloque junto al de Momi que estaba vendiendo "paquetillos de cocaína", y el líder de la banda le dice que es con el único que se junta, constatando los investigadores que esa persona gestionaba un punto de venta de estupefacientes de la organización liderada por el Momi.

El robo a la mujer del narcotraficante

Las escuchas también revelan un incidente que se produjo cuando unos desconocidos robaron dinero a la mujer de Momi cuando ésta se encontraba en el centro comercial Eroski, y el subinspector realizó incluso una llamada a la Comisaría para alertar de lo ocurrido e informando de que posiblemente iban a recibir una llamada de un varón que conoce desde hace veinte años, "evidenciándose nuevamente la labor de protección desempeñada" por el policía, a juicio de los investigadores.

El subinspector llama a continuación a Momi y este le indica que había llamado "a dos coches" para que le ayudaran a que le devolvieran el dinero, añadiendo que los iba "a machacar", lo que demuestra para los investigadores la "resolución violenta de este tipo de conflictos que estaría acostumbrado a emplear el líder de la organización investigada". Lejos de sorprenderse, el subinspector "acepta este hecho y le indica que ya suponía que iba a decirle esto, por lo que ha pedido que envíen un radiopatrulla solo si él llama, dejándole vía libre para resolver el incidente como él considere".

Más tarde, el subinspector llamó a la oficial de policía-coordinador de servicio de la Comisaría de Alcalá diciéndole que ya estaba "todo solucionado", relatando que el que había llamado es "un informador suyo bueno y gordo, que es el que se ha enfrentado al final y ha llamado a tres o cuatro suyos", y el coordinador le informa de que los autores del hurto son unos "buenos piezas", que tenían "antecedentes por un tubo", incluso por extorsión, y el subinspector zanjaba de esta forma la conversación: "le ha robado un chorizo a otro y ya está"... "entre ellos se han entendido", en alusión a que habrían logrado que les devolvieran el dinero.

"Si fuésemos policías seríamos corruptos"

En otra de las escuchas se captó una conversación que Momi mantuvo con su pareja cuando viajaban en un coche y en la que comentan en plan jocoso que si ellos fuesen policías "serían corruptos" y pedirían dinero por dejar trabajar a los que venden droga, de tal forma que cuando tuviesen ahorrado un millón de euros, los delatarían a todos y se quitarían de en medio.

Esa conversación tuvo lugar el 4 de septiembre de 2024, tan sólo unas semanas antes de que se desarrollara la operación policial en la que fueron arrestados los agentes del grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Alcalá y una treintena de miembros de la organización desarticulada. En la misma, Momi le dice a su pareja que si él fuera policía "abría una investigación... o lo mismo no".

Su pareja se ríe y le responde: "O lo mismo éramo corruptos, le dice a to el mundo ¿tú quiere trabajá? Cinco mil euros to los meses, ¿tú quiere trabajá? Cinco mil euros to los meses, ¿tú quiere trabajá? Cinco mil euros to los mese." (sic)

"Hombre, aro, na más que le pida tres pavos, le pide tres pavos a ese, tres pavo al gitano, tres pavo al mariquita, tres pavos al....", respondió la mujer, a lo que Momi añadió: "Tres pavos to los meses a uno, a otro, a otro y te junta to los meses con 25.000 euros... más tu sueldo... si me cogen de aquí a cinco años me da igual". Y la pareja zanjó la conversación: "Junto un millón de euros, me chivo de to el mundo y me quito de en medio" (risas) "Ese sería mi plan magistral".