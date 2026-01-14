Una prueba de ADN en Granada confirma el vínculo biológico con un conocido empresario

Un análisis judicial de ADN realizado a principios de este 2025 ha confirmado en un 99,99 % la paternidad biológica entre una mujer de Granada, con vínculos en Almería, y un reconocido empresario local. Según la evidencia presentada en el procedimiento, la mujer y una hermana biológica residente en Almería han logrado acreditar su filiación tras años de búsqueda y recopilación de pruebas, marcando un hito relevante en materia legal de reclamaciones de paternidad y derechos hereditarios en Andalucía, según ha informado el abogado de la demandante, Fernando Osuna.

La noticia surge tras la reciente publicación de los resultados del análisis de ADN encargado por el juzgado competente, impulsando el proceso legal que, según fuentes judiciales, celebrará su vista oral en las próximas semanas. El caso gira en torno a dos hermanas que, mediante iniciativas personales y sin la ayuda de detectives privados por motivos económicos, han conseguido reunir pruebas documentales y audiovisuales categóricas que apuntalan la existencia de un lazo de parentesco con el empresario. Tanto la prueba genética, que se considera prácticamente irrefutable en el ámbito legal, como la constatación del enorme parecido físico entre las partes implicadas, resultan determinantes. Destaca especialmente una grabación de sonido e imagen, obtenida recientemente con el consentimiento de una de las partes, en la que el empresario reconoce abiertamente la relación biológica.

La reclamante, de 43 años, vecina de Granada y madre de un hijo, destapó su vínculo biológico tras una larga investigación personal. Su situación económica se describe como "débil" y, motivada por la falta de recursos, fue ella misma quien identificó y recopiló información relevante mediante entrevistas, documentos y colaboraciones informales. La demanda de paternidad se remonta a una relación extramatrimonial ocurrida en los años ochenta. En ese momento, la madre de la demandante se encontraba casada y el entonces marido sufrió un grave accidente, que lo mantuvo convaleciente durante más de dos años. Al mismo tiempo, el empresario también estaba casado y tenía tres hijos reconocidos oficialmente.

La base fundamental de la causa radica en la prueba científica. El informe pericial emitido recientemente confirma que la probabilidad de paternidad alcanza el 99,99 %. Estas cifras, en términos de jurisprudencia, suelen ser concluyentes e irrebatibles. La evidencia obtenida en las pruebas de ADN, junto con otras documentaciones y grabaciones, ha ocasionado que se prevea una vista judicial breve y sin complicaciones, dado que lo primordial está probado desde el punto de vista biológico.

Investigación sobre el patrimonio hereditario

Tras la confirmación judicial de la paternidad, el foco se traslada ahora al patrimonio del empresario. Según fuentes próximas al entorno familiar y legal, se han puesto en marcha diferentes diligencias para identificar y salvaguardar las propiedades que puedan corresponder legalmente como futura herencia de las dos hijas recién reconocidas. El patrimonio heredado incluiría viviendas, locales comerciales en Granada y la Costa, así como la titularidad y participación en varias empresas. Se investiga si el empresario ha realizado gestiones destinadas a eludir una eventual obligación de reparto, actuación que podría acarrear consecuencias legales.

La trascendencia de este procedimiento deriva no sólo de la cuantía patrimonial ni del perfil de las partes, sino también de la manera en que la demandante ha desarrollado la investigación. "Nunca tuve dinero para detectives ni abogados privados; fue cuestión de años, paciencia y mucha persistencia", explicó ella durante la recogida de pruebas. Este proceso sirve como ejemplo de acceso a la justicia para personas sin recursos, capaces de hacer valer sus derechos familiares a través de la presentación de pruebas sólidas.

El protagonista de este caso, empresario reconocido en Granada y la costa, se mantiene vinculado a varias sociedades mercantiles desde finales del siglo pasado. Su perfil y presencia pública han favorecido que los procesos judiciales cobren una visibilidad especial. La existencia de otras demandas de filiación o intereses cruzados en cuanto a la titularidad de bienes muebles e inmuebles no ha sido confirmada oficialmente, aunque sí se consigna desde el entorno judicial una 'investigación escrupulosa y en curso respecto a potenciales movimientos de ocultación de patrimonio'.