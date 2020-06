La juez rechaza todas las nuevas pruebas y descarta la existencia de cohecho

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha rechazado todas las nuevas diligencias de prueba propuestas por las tres acusaciones personadas en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, y ha descartado la existencia de un delito de cohecho en relación con los posibles ascensos de los funcionarios tras su participación en el concurso.

En un nuevo auto, la magistrada insiste en que la instrucción está finalizada y no es necesario la práctica de las pruebas solicitadas por las acusaciones, entre ellas la que ejerce Emerita, la empresa perdedora del concurso, para evitar "comportamientos abusivos o con consecuencias dilatorias", según la cita que realiza la instructora de otra resolución de la Audiencia de Sevilla, en el que se apunta que deben "en todo caso, evitarse comportamientos abusivos o con consecuencias dilatorias que más pudieran parecer pretender una pendencia judicial especulativa que una intención real de contribuir a un correcto esclarecimiento de los hechos y una decisión que favorezca la economía productiva".

Este argumento de la juez fue alegado en el escrito presentado por el abogado de Minorbis, Juan Carlos Alférez, quien recordó que la instrucción está agotada tras cinco años de investigación.

En cuanto al posible archivo de la causa, que han solicitado la Fiscalía de Sevilla y las defensas, la juez explica en el auto que "la más mínima duda acerca del hecho y/o derecho, no puede en esta fase del procedimiento dar lugar a la finalización y archivo sin más tramite, aunque se estimen insuficientes los indicios, tal evaluación debe abstenerse de pronunciarle el juez de instrucción en ese momento y abrir la fase intermedia en espera de una eventual acusación sobre la que pronunciarse, ya sin reserva sobre la suficiencia o no de los indicios. En cualquier caso, esta cuestión será abordada una vez se resuelva definitivamente la cuestión de necesidad o no de llevar a efecto, nuevas diligencias de investigación", concluye.

La magistrada señala que, con carácter general, "debe recordarse que no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos, sino sólo el particular punto de vista de la parte afectada".