Teresa Rodríguez Linares renueva su mandato como decana del Colegio de Procuradores de Sevilla para otros cuatro años

El Ilustre Colegio de Procuradores (ICP) de Sevilla ha celebrado el acto solemne de toma de posesión de su junta de gobierno, reelegida tras las elecciones celebradas el pasado 15 de octubre. La actual decana, María Teresa Rodríguez Linares, continuará al frente de la institución durante los próximos cuatro años junto al equipo que la ha acompañado en la última legislatura, con la incorporación de nuevos miembros. En los comicios obtuvo 154 votos, frente a los 117 que cosechó la candidatura encabezada por Isabel María Mira Sosa.

El acto, que se celebró en la sala de plenos de la Audiencia Provincial de Sevilla, contó con la presencia del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el presidente de la Audiencia, Álvaro Martín; la decana de los juzgados de Sevilla, Reyes Vila; el director de los Servicios Comunes de la Audiencia Provincial, Luis Revilla; la secretaria coordinadora, Felisa Panadero; y el teniente fiscal, Carlos Bedate, entre otras autoridades.

Tanto el consejero de Justicia como la decana de los jueces y el presidente de la Audiencia felicitaron a la junta de gobierno y al colectivo de procuradores por "su excelente labor en favor de un servicio público de Justicia que llegue al verdadero destinatario, que son los ciudadanos". Las autoridades expresaron su agradecimiento por el trabajo que desempeñan los procuradores, a quienes calificaron como "colaboradores imprescindibles y necesarios, con gran lealtad institucional". También reconocieron "el mérito y esfuerzo de un colectivo cuyo trabajo no siempre recibe el reconocimiento que merece" y se ofrecieron al Colegio para afrontar conjuntamente los nuevos retos del sector y avanzar hacia una Justicia más rápida y de mayor calidad.

Durante su intervención, Teresa Rodríguez Linares expresó su agradecimiento por el respaldo recibido de los procuradores sevillanos “como reconocimiento a un trabajo intenso y constante durante los últimos cuatro años". "A veces nos ha robado el sueño, pero ha merecido la pena”, subrayó antes de felicitarse por la responsabilidad de la nueva etapa que se inicia. “Tenemos por delante cuatro años para seguir trabajando en colaboración con la Administración de Justicia, con el compromiso de seguir siendo un colegio útil, cercano y comprometido con los operadores jurídicos y con el justiciable”, afirmó.

La decana hizo especial hincapié en el valor del trabajo en equipo y destacó que “una junta de gobierno no es el decano, es el conjunto de personas que dedican su tiempo y esfuerzo a una institución que representa a casi 500 procuradores y que es el tercer colegio más grande de España”. Los únicos con más colegiados son los de Madrid y Valencia.

En su discurso, Rodríguez Linares analizó los retos que afrontará el colectivo en los próximos años, entre ellos la implantación de los tribunales de instancia y el traslado de los juzgados de Primera Instancia a la Ciudad de la Justicia, un proceso que calificó de “complejo” pero también “una oportunidad para fortalecer la cooperación entre todos los operadores jurídicos”.

La protagonista, además, reiteró el compromiso del Colegio con las autoridades judiciales presentes en el acto “para brindarles apoyo, conocimiento y profesionalidad en todo lo que precisen”, y trasladó el saludo y la enhorabuena del presidente del Consejo General de Procuradores de España, que deseó a la nueva junta “un mandato lleno de éxitos”.

Además de Rodríguez Linares, la nueva junta de gobierno está compuesto por el vicedecano, Francisco Javier Díaz de la Serna Charlo; la secretaria, Ana León López; la vicesecretaria, Elena Sánchez Delgado; el tesorero, Pedro Campos Vázquez; la censora, María de los Ángeles Rotllán Casal; y los vocales Marta Arrondo Pazos, Pilar Durán Ferreira, Macarena Peña Camino, Magdalena Escudero Nocea, Ignacio Valduérteles Jota, Pedro Mancha Suárez y Fernando Martínez Nosti.