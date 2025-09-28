Álvaro Martín Gómez (Cáceres, 1970) fue el juez que hizo la transición de las macrocausas entre Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, y él fue quien en su día procesó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la denominada "pieza política" de los ERE. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Álvaro Martín ingresó en la carrera judicial en el año 2000, habiendo desarrollado la mayor parte de la misma en Sevilla, donde ahora ha sido nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras haberse impuesto a los otros cinco veteranos magistrados que optaban a la plaza.