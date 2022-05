Abortar sin permiso de los padres, pero no tatuarse ni fotodepilarse

Con 16 años una joven no puede comprar alcohol, entrar en un bingo o casino, ni cobrar un premio de un juego de azar, pero sí hacer testamento y puede trabajar con permiso de padres o tutores. Se le puede imputar un delito aunque no entrar en la cárcel. Tienen una edad extraña en la que no son niñas ni adultas.

El anteproyecto de la nueva Ley del Aborto aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes 17 de mayo permite a las jóvenes de 16 años interrumpir el embarazo sin contar con el permiso de sus padres o tutores. Realmente, la Ley de Autonomía del Paciente establece la mayoría de edad sanitaria en los 16 años, siempre que la persona no haya sido declarada como incapacitada. Esto supone que con esta edad la persona tiene capacidad para decidir sobre salud y puede decidir sobre tratamientos sanitarios sin necesidad de un tutor.

Ahora bien, esto es posible siempre que la intervención no genere un riesgo. Es en este punto donde la posibilidad de abortar sin consentimiento paterno del anteproyecto de ley de la nueva ley del aborto genera discusión entre los expertos puesto que la interrupción del embarazo puede conllevar problemas.

Es una situación que, como mínimo, llama la atención. Con la nueva ley, las jóvenes podrán abortar con 16 años sin que sus padres o tutores lo sepan, pero necesitarán su permiso para una fotodepilación o cualquier tratamiento estético, o hacerse un tatuaje. Es más, seguramente tendrán que entregr una justificación para poder participar en una excursión del instituto y los padres continuarán siendo sus responsables si cometen un delito hasta que cumpla los 18 años. Por esta razón algunos abogados señalan que el anteproyecto de ley tiene incoherencias con el ordenamiento jurídico.

En Andalucía, el Decreto 49/2009, de 3 de marzo, recoge que "si el padre o la madre, o las personas tutoras de la persona menor de edad emancipada o con 16 años cumplidos, se opusieran a una intervención de cirugía estética, deberán ser oídos por el profesional de la Psicología que vaya a realizar el examen psicológico previo". Una vez finalizado el examen, el psicólogo hará un informe de madurez que será valorado por quien vaya a realizar la intervención, "quien determinará la pertinencia de la intervención y la idoneidad de la persona menor de edad con relación a la práctica de la intervención de cirugía estética".

Pero la falta de permiso paterno para abortar con 16 años no es el único punto jurídicamente controvertido de la ley. La abogada Vanessa Ruiz, del despacho Guardian Legal, especialistas en Derecho de Familia y Violencia de Género, explica que este tema es complicado sobre todo en el campo de la Justicia de Menores. "Con 16 años se necesita consentimiento paterno para muchas cosas, salvo que la menor esté emancipada", explica.

La abogada muestra una perspectiva diferente que puede generar la nueva ley. "¿Qué ocurre con los jóvenes de 16 años? A una chica se le supone la madurez necesaria para decidir abortar con esa edad, pero ellos tienen que seguir pidiendo permiso paterno para, por ejemplo, una operación de cambio de sexo", advierte. El borrador de la Ley Trans que anula la autorización de los tutores para los jóvenes de 16 a 18 años aún sigue sin aprobarse. El último paso ha sido el informe negativo por parte del Consejo General del Poder Judicial.

"Es discriminatorio que a los chicos de 16 años no se les reconozca la misma madurez para decidir sobre temas similares", argumenta la abogada, que destaca lo controvertido del anteproyecto de ley.

Vanessa Ruiz señala, además, otro tema complicado por el conflicto de derechos: la regulación de la objeción de conciencia de los médicos. "Hay un choque entre el derecho la salud y el de conciencia que debería haber sido recogido en algún sitio. ¿Qué prevalece?. Seguramente el anteproyecto de ley terminará ante los tribunales porque abre muchas dudas".