María León pide el archivo de la causa y denuncia la "actitud chulesca y violenta" de los policías

La actriz María León ha pedido pide a la juez el archivo de la causa y lo ha hecho en un duro escrito en el que denuncia que los policías locales que la detuvieron en la madrugada del 1 de octubre hicieron un "mal uso de su autoridad", al tiempo que mostraron una "actitud chulesca y violenta" ante un grupo que, según reconoce, estaba "visiblemente alcoholizado y sin que estuvieran causando ningún daño".

El escrito presentado por la abogada Carla Vall, que representa a la intérprete sevillana, niega los delitos de atentado a la autoridad y lesiones que se atribuyen a María León, llegando a afirmar que la conducta que se le atribuye por la juez es "atípica". La defensa relata que los hechos sucedieron en la madrugada del 1 de octubre, cuando María León regresaba de la celebración del final de un rodaje con un grupo de diez amigos, momento en el que unos agentes de la Policía Local "retuvieron a uno de sus amigos" que iba en bicicleta.

En ese momento, continúa la defensa, se inició una actuación policial que no duda en calificar de "desproporcionada e injustificada totalmente, que acaba con la detención arbitraria" de María León. Durante la actuación policial, "los agentes se dirigen a María León por su propio nombre, conocedoresde quién era la misma, en tanto que se trata de un personaje público muy conocido en España y especialmente en Andalucía e inician una actuación contra el conductor de la bicicleta, y ampliando la misma al resto del grupo".

La defensa dice que los agentes hicieron un “mal uso de su autoridad”

En este sentido, la letrada sostiene que el "único motivo" por el que se dirigen al conductor de la bicicleta es por "llevar un vaso de cristal en la calle, hecho que en ningún caso es constitutivo de delito, sino una mera infracción de ordenanza municipal, por lo que no podía conllevar medidas más allá de una simple multa administrativa". Pero a pesar de ello, "los agentes, haciendo un mal uso de su autoridad, y en una actitud chulesca y violenta inician una operación sobre los amigos que se ha acercado a los agentes, con preocupación, por no entender qué podía estar ocurriendo".

Y los policías locales, añade, "lejos de intentar mediar y calmar los ánimos ante un grupo visiblemente alcoholizado y sin que estuvieran causando ningún daño, pidieron refuerzos", llegando a personarse hasta cuatro dispositivos policiales, lo que la defensa entiende que es una actuación que dista mucho de ser "proporcional, como marca la gestión diligente de sus competencias en materia de seguridad pública".

Es entonces cuando los agentes, "ofendidos porque un grupo de jóvenes de fiesta y alcoholizados les preguntaran qué ocurría con su amigo y grabaran su actuación empiezan a pedir al grupo sus DNI", entre ellos a María León que, según la letrada, ofreció su número de identificación aunque no llevaba el documento encima. "Se le indica a María que si no les da el DNI físico se la llevan a identificarla a dependencias policiales, siendo que una de las agentes le indica: Te vas a venir detenida, a lo que María contesta ¿Yo? ¿Por qué?" y la agente le responde: "Porque sí".

Sufre "claustrofobia" y la dejaron "encerrada" en el patrullero

Así, la introdujeron en el coche para trasladarla a la Jefatura y María León, que sufre de "claustrofobia" -subraya su abogada-, empieza a sentir "mucha ansiedad" e intenta salir del vehículo sin éxito en un primer momento. "Ninguno de los agentes atiende a la ciudadana que está sufriendo claramente un ataque de pánico. La dejan encerrada y tampoco llaman al 112", argumenta la defensora, que asegura asimismo que los agentes, una vez que le informaron de su detención, le dijeron que era "una actriz de mierda, que era tonta, que se iba a enterar ella y toda su familia, que fuera a los medios de comunicación...", algo que la letrada califica como una "actuación policial dirigida a denigrar a una ciudadana sobre la que no debería haberse iniciado actuación alguna".

Carla Vall asegura que los hechos no son constitutivos de ningún delito y, en este sentido, señala que las actuaciones policiales "no están justificadas en ningún momento de su intervención. Se han excedido por completo de sus competencias y el abuso de poder ejercido contra una ciudadana es abrumador. Esimposible defender dicha actuación como proporcional y necesaria lo que conlleva, como se indica que pierdan la cualidad fundamental para que puedan ser amparados por el Código Penal".

De la misma forma, niega que María propinara un puñetazo a una agente. "Es evidente que no es la agente de policía quien sufre lesiones, sino que es la señora León quién las sufre por parte de los agentes", afirma la defensa, que añade que "en primer lugar se llevan detenida a una mujer por no llevar encima su DNI físico, aunque la misma les está facilitando su número de identificación fiscal para que puedan reconocerla. En segundo lugar, desde el inicio no dejan de vejar a los ciudadanos sobre los que inician su actuación, indicando que es tirar el dinero invertirlo en cultura o llamándola actriz de mierda y tonta. Por último, no sólo eso, sino que en ningún momento in forman a los ciudadanos porqué actúan contra ellos, no indicando porqué detienen a la Sra. León e imponen su poder al manifestar que la detienen porque sí".

Por todo ello, la defensa concluye que en este caso "no cabe más que dictar el sobreseimiento libre" porque "estamos ante un caso completamente atípico y siendo que tampoco se ha acreditado ninguna actuación tendente a la resistencia o al atentado a la autoridad por parte de mi representada, ni al constar corroborados los hechos en la causa".

No fue detenida por no llevar el DNI, sino por la agresión a la agente

Frente a esta argumentación, la juez de Instrucción número 18 de Sevilla ya ha asegurado en varios autos que María León no fue detenida por no llevar el DNI o por la falta de respeto a los agentes, sino que su arresto se produjo la agresión a una policía, que resultó lesionada.

La instructora, que en su día ya sostuvo que la denuncia de María León respondía a una "estrategia defensiva", ha considerado que la tesis de la defensa es "interesada", señalando que del atestado policial se desprende que los agentes iniciaron su actuación "al ver a un ciclista circulando por la vía pública portando una copa de cristal, logrando interceptarlo" y sometiéndolo a una prueba de alcoholemia en la que dio positivo.

La detención posterior "no es a causa de esa posible infracción administrativa por falta de respeto, sino por la imputada agresión lesiva" de la intérprete a una agente, hechos por los que María León está siendo investigada por un posible delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones leve.