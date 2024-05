María del Monte tiene la llave para que su sobrino salga de prisión

Antonio Tejado lleva ya 90 días en la cárcel de Sevilla-I. En estos tres meses, el sobrino de María del Monte ha pedido ya en tres ocasiones su salida de prisión, la última vez esta misma semana. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha rechazado la excarcelación en las dos ocasiones anteriores y ahora tendrá que volver a tomar una decisión en la que, sin duda, tendrá que valorar la opinión de la Fiscalía al respecto, pero sobre todo la de las víctimas, María del Monte e Inmaculada Casal, que todavía están sufriendo las consecuencias psicológicas del violento asalto a su vivienda en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Hasta ahora la Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la salida de la cárcel de Antonio Tejado y de los otros cinco investigados de la banda que están encarcelados desde el 12 de febrero, entre ellos el ciudadano ruso Arseny Garibyan, considerado como el líder de la organización que perpetró el robo. Pero el hecho de que hayan pasado ya tres meses desde que fueron enviados a prisión y de que la instrucción del caso -que no reviste una especial complejidad- está prácticamente finalizada, podría favorecer un posible cambio de postura del Ministerio Público, que podría no oponerse a la excarcelación, según han comentado a este periódico fuentes del caso.

La primera vez que el Ministerio Público se pronunció sobre la petición de libertad de los investigados planteó, de manera subsidiaria, que en el caso de que el instructor optara por dejarlos en libertad, solicitó que en ese caso se les impusiera una fianza de 100.000 euros a Antonio Tejado y al ciudadano ruso, y de 50.000 euros a los otros cuatro implicados que están en prisión. Y en las dos ocasiones en las que el juez ha rechazado la excarcelación lo ha hecho descartando la fijación de fianzas, una medida de la que el instructor no es muy partidario, según apuntan otras fuentes consultadas.

Además de tener en cuenta que la instrucción del caso está prácticamente finalizada, en la decisión influirá que no quedan pruebas por practicar, una vez que se ha realizado ya el volcado y análisis de la documentación contenida en los diez teléfonos móviles intervenidos a los ocho detenidos en la operación que llevó a cabo la Guardia Civil.

Si ahora la Fiscalía cambia de criterio y rebaja su oposición frontal a la libertad de Antonio Tejado y de los otros presos, la acusación particular que ejercen las víctimas, María del Monte e Inmaculada Casal, sería la que tendría la llave para que el sobrino de la cantante y los otros sospechosos puedan abandonar la prisión, una decisión que sigue siendo muy difícil para María del Monte.

La artista y su pareja, la periodista Inmaculada Casal, han confiado su representación en el penalista Francisco Baena Bocanegra, que dirige la acusación particular y que es quien adopta las decisiones técnicas relacionadas con la causa. María del Monte e Inmaculada Casal han mostrado desde el inicio de la investigación su confianza en la actuación de la Justicia y, de la misma forma, están dejando en manos del letrado la dirección de la acusación.

Con anterioridad, la acusación particular ya sostuvo que los indicios contra Antonio Tejado no eran meras conjeturas y afirmó que éste no es el "caso del famoso sobrino de una famosa artista", recordando la gravedad de los hechos y de las penas a las que se enfrentan los investigados.

Baena Bocanegra dijo entonces que los indicios que hay contra el familiar de la tonadillera no se basan en "meras hipótesis o conjeturas", como había argumentado la defensa del sobrino, sino que son fruto de la "brillante, minuciosa y precisa investigación criminal llevada a cabo por la Policía Judicial" que sitúa a este familiar como presunto "autor intelectual" del asalto.

La acusación particular que ejerce María del Monte podría mantener su criterio y oponerse a la excarcelación

Baena Bocanegra añadió que "si la situación es dolorosa para el señor Antonio Tejado, no hay que hacer un gran esfuerzo para alcanzar el sufrimiento que todo esto viene ocasionando a doña María del Monte, que sobreponiéndose a tan difícil situación, desde el primer momento reconociendo públicamente -como ha hecho- el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los sospechosos, sin hacer distingos de clase alguna, se ha acogido a la acción de la Justicia con la única pretensión del descubrimiento de los culpables, los que sean y resulten, y la reparación de los daños y perjuicios sufridos, si ello es posible. No cabe mayor generosidad", destacaba el escrito del letrado.

Es por ello que la acusación particular podría mantener su criterio y oponerse a la excarcelación de Antonio Tejado, aunque esta postura no se conocerá hasta dentro de unos días, cuando el letrado responda a cada uno de los escritos de petición de libertad. Veremos qué sucede.