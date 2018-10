No es cuestión de redaños

EL Prenda rompió ayer su silencio, reiterando la inocencia de toda la Manada y apelando a los redaños de los jueces para dictar una sentencia que, a su juicio, debe absolver a los cinco jóvenes de los abusos sexuales en los Sanfermines de 2016. No es la primera vez que El Prenda muestra su desparpajo, ya lo hizo cuando declaró ante el juez instructor tras ser detenido, donde afirmó que las relaciones fueron consentidas por la joven y relató al juez que, cuando la chica le dijo según su testimonio que nunca había estado “con un sevillano”, el joven le contestó lo siguiente: “La verdad es que no estás con un sevillano normal, yo soy cinturón negro comiendo coños” (sic).

Prenda vuelve a errar al hablar de las partes nobles, en este caso de los jueces y juezas, por recurrir al trillado uso del masculino y el femenino que tanto les gusta ahora a los políticos. No se trata de una cuestión de cojones o de ovarios, se trata de que los jueces dicten una sentencia en función de las pruebas que se han presentado en el juicio y apliquen la ley.

Se queja también de que se ha vulnerado su presunción de inocencia, de que la prensa los ha condenado previamente, pero no debemos olvidar que el sistema penal español es uno de los más garantistas que hay en nuestro entorno de países democráticos.

Hasta ahora lo que hay sobre el papel es una sentencia que condena a los cincos sevillanos a nueve años de cárcel por abusos sexuales –no por agresión sexual– y que el tribunal mostró su división sobre los hechos. Dos de los jueces los condenaron y el tercero era partidario de la absolución en aquel voto particular que tanta polémica generó por las expresiones que empleó el magistrado a la hora de definir las relaciones sexuales que pudo ver en los vídeos grabados por los acusados. Es decir, partimos de una condena, evidentemente que aún no es firme, por lo que ya no se puede hablar de presunción de inocencia como cuando aún no se ha dictado la sentencia. En menos de dos meses se conocerá la decisión de otros cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Si los jóvenes son finalmente absueltos, como augura El Prenda, será porque la Justicia habrá corregido la decisión de la Audiencia navarra, y esa sentencia también habrá que respetarla. Mientras tanto, lo que hay es una condena y otro juicio pendiente a cuatro miembros de la Manada por abusos a otra joven en Pozoblanco.