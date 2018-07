La elección del nuevo fiscal jefe se queda para el arranque del año judicial

La carrera por la Jefatura de la Fiscalía de Sevilla tendrá que esperar a después del parón vacacional. Tras la marcha de María José Segarra a la Fiscalía General del Estado, la plaza que queda vacante aún no ha sido convocada y, según fuentes consultadas, dada el inminente parón vacacional de agosto, la convocatoria no se producirá hasta que la maquinaria judicial vuelva a funcionar, a mediados de septiembre. Se abrirá entonces el plazo para que todos los fiscales con suficiente antigüedad en el escalafón de la carrera fiscal puedan presentar candidaturas al cargo, que serán luego sometidas al criterio del Consejo Fiscal, aunque como la decisión de este órgano no es vinculante, la última palabra para designar a su sucesor la tendrán la propia María José Segarra.

Según los tiempos que se barajan en este tipo de procesos, lo previsible es que hasta noviembre próximo no se conozca el nombre del nuevo fiscal jefe de Sevilla. Hasta ahora, Luis Fernández Arévalo, actual fiscal jefe de Huelva, y Javier Rufino Rus, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla, se perfilan como los posibles candidatos a fiscal jefe de Sevilla una vez que la anterior titular, María José Segarra, ha sido nombrada nueva fiscal general del Estado.

Luis Fernández Arévalo, de 60 años, es desde octubre de 2015 fiscal jefe de Huelva pero conoce bien la Fiscalía de Sevilla, donde previamente había ejercido durante 25 años como coordinador de Vigilancia Penitenciaria, por lo que está considerado un experto nacional en la materia.

Se de la circunstancia de que Fernández Arévalo ya optó en 2015 al puesto de fiscal jefe de Sevilla junto a María José Segarra, quien volvió a ser reelegida para un tercer mandato, al obtener cuatro votos de los miembros del Consejo Fiscal, si bien Luis Fernández Arévalo obtuvo el respaldo mayoritario, al reunir seis votos. Sin embargo, la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decidió finalmente respaldar a Segarra y mantenerla para un tercer mandato al frente de la Fiscalía sevillana. Esa victoria de Fernández Arévalo puede ser un indicador de los respaldos que podría recabar del Consejo Fiscal.

Por su parte, Javier Rufino, de 53 años, lleva 28 años ejerciendo como fiscal y desde 2007 es coordinador de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía hispalense. Como tal ha perseguido delitos urbanísticos en casi todos los municipios de la provincia en los años del “boom” y los ruidos de bares y discotecas, donde ha llegado a pedir elevadas penas de cárcel para sus dueños.

Aunque ninguno de los precandidatos ha anunciado su intención de concurrir a la plaza, esperando a la convocatoria oficial de la plaza, muchos de sus compañeros dan por hecho que se presentarán a la vista del número de apoyos que están recibiendo, que algunos califican como “abrumador”. De hecho, ya hay quien da por hecho que Fernández Arévalo podría alzarse con la plaza, cuya candidatura podría tener el apoyo decisivo de Segarra.

De todas formas, dado que Sevilla es una plaza importante en el Ministerio Público, no se descarta que pueda surgir alguna candidatura de fuera de Sevilla, aunque otras fuentes no ocultan sus preferencias por un candidato local, que conozca esta Fiscalía en la que trabajan un centenar de fiscales que llevan entre manos complicados asuntos de corrupción y graves delitos económicos.