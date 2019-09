La familia de Nadia recurre para imponer la "máxima pena" al estadounidense

La familia de Nadia Mechaala, la joven tenista que falleció en un accidente de tráfico el 18 de julio de 2016, ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla que condenó al ciudadano estadounidense Donald Arthur Lehman a pagar una multa de 3.600 euros y a un año sin carné, por un delito leve de imprudencia menos grave.

En el recurso presentado ante la Audiencia hispalense, al que ha tenido acceso este periódico, la familia de la joven reclama que se eleve la multa al máximo legal para este delito –5.400 euros de multa y 18 meses de retirada del permiso de conducir–, al estimar que en los tres años que han transcurrido desde que sucedió el accidente, el conductor no ha mostrado “la más mínima asunción de responsabilidad” a pesar de su actuación “temeraria e imprudente a las normas de tráfico y de circulación” y que provocó la muerte de la joven, según recoge en su recurso el abogado Antonio Ortiz.

El letrado recuerda que el acusado no acudió al juicio celebrado en julio pasado –al tratarse de un delito leve no estaba obligado a ello– y critica que la carta que envió al juzgado y se leyó en la vista oral no es suficiente para atenuar su conducta. “La presentación de una carta de apenas un folio en la que de manera fría y concisa se pretende pedir perdón después de tres años de los hechos, como mínimo no puede servir de atenuante a la verdadera actuación reprochable penalmente por el mismo”, por lo que debe “imponerse la máxima pena” al acusado.

La familia añade que el acusado “faltó claramente a la verdad cuando manifestó en sede judicial que circulaba a 80 kilómetros por hora, cuando tanto el informe técnico de la Guardia Civil como el informe de BMW España –marca del vehículo que conducía– determinaron que circulaba a más de 115 km/h”, por lo que añade que “no tienen motivos para cree ahora sus palabras por escrito y después de tres años”.

En el recurso, el abogado también solicita que se aumente la indemnización para la madre de Nadia, la periodista Mercedes Gordillo, en 52.500 euros por las secuelas psicológicas causadas por la muerte de su hija, así como que sea indemnizada por gastos médicos, entre otros.

“Mi cliente no sólo ha perdido a su hija con 20 años de forma traumática, sino que ha perdido también su salud y su profesión, dado que no podrá volver a trabajar como periodista”, destaca el letrado, que explica a la Sala que esta situación supone además una “merma considerable de sus ingresos económicos y en el futuro”, rechazando de esta forma el supuesto “enriquecimiento injusto” que la juez recogía en la sentencia ahora impugnada.