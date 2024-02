Urbanismo adjudica proyectos a la empresa de la hija de su director económico

Una empresa especializada en la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio histórico en la que figura como apoderada María José Valdivieso Navarro, hija del director de Economía y Administración de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel José Valdivieso Fontán, un cargo absolutamente clave en el funcionamiento del potente organismo municipal autónomo, ha recibido adjudicaciones por alrededor de 200.000 euros por trabajos relacionados con la restauración del antiguo convento de Santa Clara.

Se da la circunstancia de que en Santa Clara se celebró el pasado 19 de diciembre la polémica copa de Navidad en agasajo a los trabajadores municipales de la Gerencia, un acto al que más de 300 empleados fueron convocados, precisamente, por la Dirección de Economía y Administración, según prueba el correo electrónico interno reproducido y avanzado por este periódico. La copa, servida por uno de las firmas hosteleras de mayor calidad de la ciudad, fue pagada por la empresa operadora de las Setas, Metropol, según tuvo que admitir el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, a preguntas del Grupo Socialista en la comisión de control y Fiscalización del gobierno. De la Rosa trató de restar importancia a la invitación y ampararla en el Plan de Usos de las Setas, pero en el texto del referido plan no hay un solo artículo o epígrafe que recoja esa práctica de atención especial con los trabajadores de un organismo municipal, menos aún en un edificio que es Bien de Interés Cultural y sin relación con las Setas.

El PSOE valoró el gasto entre 50.000 y 60.000 euros, costeados por la entidad privada. La empresa no ha querido precisar la cuantía, pero admite que había asumido el coste porque así le fue solicitado como un favor por parte del alto mando la Gerencia.

Buró 4 recibió la adjudicación de trabajos en Santa Clara en un “procedimiento abierto multicriterio” con fecha de 6 de julio de 2023. María José Valdivieso es apoderada de Buró 4 desde el 15 de octubre de 2020, cargo que mantiene en la actualidad. El padre asegura que se inhibió del proceso de adjudicación manera formal. La empresa (es evidente)no renunció a aspirar al proyecto en ningún momento.

El caso es que Buró 4 ya ha recibido un primer pago de 109.673 euros de los presupuestos de la Gerencia. Hay previsto en el proyecto de las cuentas de 2024 una partida de 81.726 euros para el mismo proyecto, pero de momento los presupuestos están pendientes del acuerdo político que permita su aprobación.La propia empresa Buró 4 difunde en su web las trabajos que realiza en Santa Clara, además de otros. En octubre de 2022 anunció que se había adjudicado la asistencia técnica para la restauración integral del convento. Y en marzo de 2023 dio a conocer que había obtenido el proyecto de ejecución del nuevo espacio museístico.

Manuel José Valdivieso Fontán (Sevilla, 1965) es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales. La mayor parte de su trayectoria profesional ha transcurrido en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, donde ha desempeñado diferentes cargos y donde cuenta con un notable grado de poder e influencia, según todas las fuentes consultadas y tal como se puede comprobar de los innumerables e importantes expedientes que pasan por sus manos. También ha estado vinculado formalmente con empresa del emergente sector turístico.

Las explicaciones de Valdivieso

Este periódico ha preguntado a Valdivieso si considera ético que siendo director de Administración y Economía de la Gerencia, una empresa de la que es apoderada un familiar directísimo reciba esas importantes adjudicaciones. El alto directivo y factótum del organismo defiende tanto legalidad del proceso (por la que no se le ha preguntado) como que él no tuvo nada que ver: “La adjudicación del servicio para la elaboración de estudios previos, anteproyecto y proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del Convento de Santa Clara, única adjudicación de la Gerencia a Buró 4, no sólo se realizó conforme a la legalidad, sino respetando todos los parámetros éticos dado que el director de Administración se abstuvo en todo momento de participar en el proceso de adjudicación del contrato, y tanto los miembros de la Mesa de Contratación como los técnicos que emitieron los informes valorando los criterios de adjudicación desconocían ese parentesco, por lo que no pudieron verse influidos. Con fecha 5 de mayo de 2022, al tener conocimiento de la presentación de la oferta a la licitación de referido contrato por parte de Buró 4 y una semana mes antes de la primera sesión de la Mesa de Contratación, el director de Administración y Economía de la Gerencia remitió un correo electrónico al jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera comunicándole su abstención en el proceso de adjudicación del contrato, dada su relación con uno de los licitadores, sin identificar de cuál se trataba para no influir en el resultado. A raíz de esa comunicación, y tal como acreditan las actas de la Mesa de Contratación, a la que asisten por imperativo legal los representantes de la Secretaría y la Intervención, el director de Administración y Economía se abstuvo de participar en el proceso de adjudicación del contrato”. Y añade: “Es más, ni tan siquiera ha intervenido en la posterior tramitación de la conformidad a las facturas emitidas por Buró 4”.

Valdivieso, que tuvo que ordenar a la secretaria que remitiera el correo de convocatoria de la polémica copa de Navidad pagada por Metropol, desvincula a la empresa de su hija y se desvincula él mismo de esa invitación, que se celebró en el edificio de Santa Clara: “El contrato adjudicado a Buró 4 es para un servicio de arquitectura consistente en la redacción de un proyecto de rehabilitación, no unas obras. La celebración de la copa en el convento de Santa Clara no ha tenido en absoluto relación con la redacción de ese proyecto, ni Buró 4 tiene relación societaria con la empresa que contrató la copa. Por otra parte, tampoco el director de Administración y Economía decidió la celebración de ese acto”.