La guía secreta de los urinarios de Sevilla

Sevilla no se caracteriza por tener aseos públicos. Los de mayor edad quizás recuerden los que existían junto al Archivo de Indias. Eran subterráneos y sirvieron para rodar una de las escenas más recordadas de la película To er mundo é güeno (1982) de Manuel Summers. Los usuarios eran advertidos antes de bajar de la presencia de un león. Las reacciones eran de lo más dispares cuando comprobaban que, efectivamente, había un ejemplar de rey de la selva junto a los retretes. También hubo servicios subterráneos en las plazas del Duque y el Museo. Hoy no queda ninguno.

El Ayuntamiento instaló en los últimos años fuentes de agua potable, pero en la práctica son los bares los que suplen una carencia básica, máxime con miles de turistas recorriendo cada día el conjunto histórico, de ahí que algunos establecimientos hayan optado por restringir los accesos a los urinarios con dispositivos electrónicos sujetos a claves numéricas que sólo se ofrecen a los clientes.

A continuación se detallan los lugares donde hay servicios que pueden ser usados con la debida discreción en caso de necesidad. Recuerde que se trata siempre de no abusar, actuar con naturalidad y nunca en grupo.