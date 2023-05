La cancelación de viajes en el Cercanías de Sevilla afecta más al Aljarafe

La cancelación diaria de viajes en el Cercanías de Sevilla que se está dando desde abril continúa afectando este mes de mayo a los estudiantes y empleados que cogen el tren para desplazarse. Ya se han presentado las primeras quejas oficiales a Renfe por parte de afectados, bien directamente o bien a través de una de las organizaciones de consumidores. El problema se debe a la falta de maquinistas para cubrir todos los servicios programados y está afectando a los viajeros, en especial a los que cogen las líneas C5 (Santa Justa-Aljarafe Norte), C2 (Santa Justa-Cartuja) y C3 (Santa Justa-Sierra Norte).

Este periódico ha contactado con usuarios afectados por la supresión de viajes en la C5. Una usuaria con amplios conocimientos jurídicos que prefiere no dar su nombre coge el C5 a diario desde Sevilla para desplazarse a su trabajo en el Aljarafe Norte. Lleva un mes sufriendo "la anulación sin previo aviso de los servicios de cercanías con los problemas importantes que nos causa a los trabajadores para acudir a nuestros centros de trabajo y volver a casa". Lamenta que conoce por el representante de los trabajadores que la causa de estos retrasos es "una huelga de celo de los maquinistas y la falta de personal para atender los servicios, no existiendo suplentes". En la C5 son numerosas las personas perjudicadas por estas cancelaciones: limpiadoras, empleados de comercio, albañiles, arquitectos, profesores de gimnasia, familiares de mayores ingresados en residencias, vecinos con graves problemas de movilidad y hasta el personal de seguridad de los trenes.

Denuncia que Renfe no dice la verdad de la causa de estas anulaciones cuando notifica al viajero que los trenes no circulan por una "incidencia técnica". "Es un fraude a los derechos de los consumidores poner en los mensajes a los viajeros 'incidencia técnica' como causa de los trenes que se cancelan, cuando la causa real es la falta de maquinistas. No poner la causa real tiene un efecto jurídico diferente y de esta forma Renfe se exime de responsabilidad", protesta.

Hoy de nuevo #CercaniasSevilla se burla de nosotros y cancelan trenes sin importarles lo que afecta esto al usuario!! @Inforenfe @Renfe a esto no tienes nada que responder no?!! De vergüenza pic.twitter.com/bNv2K8TBYg — 🌸🌺 Maryana 🎀 💋 (@Sdlanp17) May 2, 2023

En efecto, este periódico ha comprobado que prácticamente todas las notificaciones que Renfe está enviando al viajero de Sevilla que se suscribe al servicio @InfoCercanias aluden siempre a que "el tren NO presta servicio por una incidencia técnica".

En algunos casos Renfe alega que está poniendo taxis como transporte alternativo para los viajeros que se quedan tirados en las estaciones. Pero los usuarios afectados aseguran que en no pocos casos "los conductores se bajan de los trenes una vez acabada su jornada, independientemente de la estación en la que se encuentren y dejando a los viajeros dentro del tren y sin maquinista (lo cual es una negligencia punible)".

"No circulan los trenes y estamos incomunicados. En una época en la que se quiere apostar por la responsabilidad ante el cambio climático, incluyendo incluso el abono gratuito, nos están echando del servicio público de Cercanías. Que no se pague actualmente, no significa que no siga en vigor la Ley que defiende los derechos de los viajeros, y la normativa correspondiente a Consumidores y Usuarios (cualquiera que sea la naturaleza de la empresa prestadora de servicios)".

La plantilla de maquinistas ha pedido a Renfe que modifique los turnos y cancele siempre los mismos trenes para no marear al viajero.

Las quejas en las redes sociales

En la red social de twitter las quejas de los usuarios se han multiplicado. Piden explicaciones a Renfe y hablan de trenes que se quedan sin maquinista.

@InfoCercanias 30 minutos de espera para el cambio de maquinista en la línea c4 de cercanías sevilla, vaya servicio y aun esperando @Renfe. #retrasostren pic.twitter.com/LpJqmLsRRb — Claudio (@cbuenom) May 2, 2023

La tomadura de pelo de Cercanías Sevilla es increíble. Anulación de servicios sin previo aviso, retraso y hoy lo último...no ha llegado el maquinista!!!Respeten al usuario por favor. — Sensum Communem (@SensumCommunem2) April 28, 2023

Los ayuntamientos afectados por la C5

Los Ayuntamientos del Aljarafe afectados por la cancelación de viajes en la C5 están de momento bastante ajenos al problema. Aseguran que no han recibido quejas por parte de los vecinos. La gratuidad del tren con los abonos favorece que no haya tantas quejas.

Benacazón es el municipio atendido por la línea C5 que más cerca tiene la estación de tren. Su alcalde Pedro Oropesa (PP) ha conocido por las redes sociales las quejas a cuenta del Cercanías. El alcalde ve inadmisible que los viajeros lleguen a la estación y que se encuentren con que no pasa el tren a la hora prevista cuando tienen que ir a trabajar o a estudiar. Oropesa ha asegurado a este periódico esta semana que se va a poner en contacto con Renfe para hacerle llegar la necesidad de atajar los problemas con el Cercanías. El regidor admite que actualmente esta opción de transporte "tiene poca aceptación" entre los vecinos por los tiempos de viaje que tiene, ya que tarda una hora en llegar a Sevilla. "Los pocos vecinos que tienen el abono han desistido porque el tren no funciona tan bien como los autobuses, ya que el Consorcio sí te informa de los tiempos, las horas y los retrasos que puedan darse", lamenta el alcalde.

Olivares es otro de los municipios servidos por la línea C5 de Cercanías, aunque a este Ayuntamiento no han llegado quejas de vecinos por este motivo. Lo mismo sucede con Sanlúcar la Mayor y Salteras.

El alcalde de Salteras, Antonio Valverde, asegura que al Ayuntamiento no han llegado quejas de vecinos afectados, pero que han visto en las redes los lamentos de estudiantes de Valencina que se han quedado sin poder viajar a Sevilla por los retrasos del tren. En Salteras, el tren se coge sobre todo a primera hora de la mañana y a primera de la tarde. En hora punta el Cercanías pasa con una frecuencia de 30 minutos, pero estos tiempos empeoran en el resto del día, cuando puede tardar entre una hora a hora y media.