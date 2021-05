Tussam no tiene fecha para sustituir su flota de gas natural por otra de hidrógeno verde

La empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam), que opera en la ciudad con 300 autobuses de gas natural de un total de 400, no tiene una fecha cierta para empezar a sustituir su flota de gas natural (del 75%) por otra de hidrógeno verde, pese a que este es el combustible sostenible con el que España y toda Europa se han marcado la descarbonización total de todos los sectores en 2050: transporte, industria, vivienda y energía. El hidrógeno verde es el único combustible 100% limpio y se obtiene por electrolisis (la combinación de agua y electricidad de origen renovable).

El mayor coste actual del hidrógeno verde respecto al gas natural es una de las causas que motiva esta decisión de Tussam. La empresa municipal únicamente tiene previsto traer en 2022 un primer autobús de hidrógeno verde para que empiece a funcionar en una de las líneas de la ciudad de forma casi inmediata. Pero no más. Así lo declaró este jueves el jefe de mantenimiento de la empresa, Manuel Rosendo, en las jornadas sobre El futuro del hidrógeno en el ámbito de la movilidad, organizadas por la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) con el patrocinio de Hispacold. Esta línea que contará con un bus de hidrógeno verde podría ser el tranvibús proyectado en el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) entre Santa Justa y el centro mientras llega hasta el casco antiguo el tranvía.

A preguntas de este periódico, el directivo de Tussam defendió que la llegada de más vehículos de hidrógeno verde a Sevilla va a depender de cómo se desarrolle la Hoja de Ruta del Hidrógeno sostenible aprobada a finales de 2020 por el Gobierno central, que prevé destinar 1.500 millones de inversión entre 2021 y 2023 a desplegar proyectos de hidrógeno en nuestro país que permitan empezar a abaratar su coste.

En los próximos años, la empresa sí quiere ir comprando autobuses eléctricos con batería. Estos podrían ir sustituyendo su flota de gas natural y, en una segunda fase, implantar el hidrógeno verde.

Respecto a por qué en los últimos años Tussam no ha comprado vehículos eléctricos para ir sustituyendo los de gas natural, el jefe de mantenimiento de la empresa municipal defendió que porque "hasta ahora no había vehículos con baterías que dieran una autonomía superior a los 200 kilómetros de recorrido, más aún para una cuidad de Sevilla donde al menos 5 meses llevamos el aire acondicionado encendido".

La empresa municipal mantiene que el gas natural sigue siendo un combustible considerado "limpio". No obstante, no es 100% limpio, como sí lo es el hidrógeno, ya que en la combustión de gas natural se produce un porcentaje de dióxido de carbono y de dióxido de nitrógeno, aunque mucho menor que en otros combustibles fósiles. No emite partículas sólidas ni cenizas y las emisiones de dióxido de azufre son prácticamente nulas, según los expertos.

Respecto a si podría adaptar sus vehículos actuales y sus instalaciones al hidrógeno, Tussam asegura que puede adaptar sus vehículos de gas natural a la tecnología del hidrógeno, un proceso que "es sobre todo de cambio en la metodología de trabajos, adaptación de instalaciones de compresión y mantenimiento de estos vehículos", según respondió Rosendo en el debate a preguntas del físico Ricardo Marqués. También es adaptable su planta fotovoltaica actual a la tecnología del hidrógeno y podría almacenar en sus instalaciones hidrógeno en lugar de gas natural.

París, Londres, Dublín, varias ciudades de Alemania, Madrid y Barcelona ya están probando el hidrógeno.