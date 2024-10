Peatones y ciclistas claman contra el nuevo carril bici de Luis de Morales

Un día antes de la primera protesta convocada este sábado 26 de octubre en Luis de Morales, a las 13:00, a cuenta de la eliminación del carril bici en esta avenida estratégica de Nervión, este periódico ha testado la opinión de peatones y ciclistas sobre su funcionamiento por la acera con uso compartido para peatones y ciclistas, y delimitado con chinchetas metálicas.

El sondeo a pie de calle confirma que los peatones y ciclistas no están satisfechos con el nuevo carril bici de Luis de Morales y prefieren el diseño que tenía antes, exento de la acera y con pintura vistosa.

"Por un carril bici digno y de calidad" es el lema de la protesta en Luis de Morales convocada por siete entidades: la asamblea ciclista A Contramano, Ciclotrabajadores de San Pablo, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Red Sevilla por el Clima, Sevilla se Mueve y Sevilla Roller Party. Parte del extremo Norte de la Alameda a las 11:30. Demandan el mismo carril que tiene la vecina avenida de San Francisco Javier y acusan al gobierno local de José Luis Sanz de eliminar carriles bici en la ciudad por "las presiones del sector del comercio hostelero de la ciudad, siempre ávido de nuevos espacios para instalar más veladores".

Las citadas entidades denuncian que no se puede suprimir este carril bici por varios motivos:

Porque este carril bici está incluido en la "red básica" de vías ciclistas en el plan urbanístico de la ciudad (PGOU). Porque no se puede dejar un espacio reducido para peatones, patinetes y ciclistas cuando la calzada de Luis de Morales cuenta con 6 carriles para la movilidad motorizada (cuatro carriles para el tráfico y dos para el carril bus). Porque este modelo por la acera y de uso compartido supone la creación artificial de conflictos antes inexistentes entre peatones y ciclistas, en apariencia para eliminar o restringir el tráfico ciclista por dicho carril bici.

El carril de Luis de Morales, sin pintar y delimitado con chinchetas en la acera, comienza en esta esquina con Eduardo Dato. / Juan Carlos Vázquez

Una decena de peatones y ciclistas consultados se oponen, en su mayor parte, al diseño del nuevo carril bici compartido en la acera, al modo de la Avenida de la Constitución, por los conflictos que está generando. Citan como inconvenientes que el carril no se ve al no tener pintura que lo delimite (verde o de un color que destaque) y que es más inseguro para los peatones y ciclistas. Los usuarios habituales prefieren el carril bici exento, como estaba antes, con una pintura destacada y con carril propio. Los usuarios de paso opinan que, dado que la acera es bien ancha, deberían convivir peatones y ciclistas sin problema.

Estas son las opiniones de los ciclistas y peatones que van habitualmente por esta calle.

"Mejor como estaba antes"

Alexa usa a diario el carril bici para venir a su tienda de decoración en Luis de Morales. "Lo veo un poco peligroso e incómodo tanto para el ciclista como para el peatón porque no está suficientemente señalizado, el peatón se mete en el carril y el ciclista va con temor. Creo que lo tendrían que haber hecho como estaba antes o muy bien señalizado. No tendría que haber un carril bici en la acera por ser más peligroso que beneficioso, sino en la calzada achicando la acera. Como estaba antes. Y si lo pintan de verde sería mejor". Cuenta que usaba el carril anterior y que siempre iba bien porque era un carril bici totalmente claro y delimitado.

"En la calzada, reduciendo la acera"

Araceli, vecina de Nervión, fue usuaria de bicis durante muchos años y ahora camina a todos lados. Opina que el nuevo carril bici es peor para la seguridad de los peatones, pese a que estéticamente lo prefiere con chinchetas y compartido con peatones a que esté de color verde. Lo hubiera puesto en la calzada. "No se debe quitar el carril bici, pero lo hubiera puesto en la calzada reduciendo la anchura de la acera, y aprovechando más la acera para los locales. Aquí hay muchos locales cerrados y es una pena que en esta parte no hay muchas zonas de bares, de restaurantes, de locales". "Pensaba que toda la acera iba a quedar libre de carril bici, para los locales y los bares y que tuviera más vida la avenida, como en la Buhaira. Al poner el carril bici las mesas no se pueden poner aquí y hay que tener cuidado; los locales tienen el mismo espacio que tenían antes o menos".

"Ha sido peligroso entrar en la acera"

Aurora, una joven ciclista, explica su experiencia con el nuevo carril bici justo minutos después de tener problemas para circular por la cantidad de peatones que cruzaban por la acera. "Ha sido peligroso entrar en la acera. Como no está pintado de otro color, si ya es complicado que la gente respete el carril bici, así es más complicado todavía con las chinchetas. Creo que el problema es doble, por un lado que la gente no respeta el carril bici, y por otro que en vez de ponerlo del mismo color de la cera, lo deberían haber pintado de color.

Su amigo Jorge, que circula en patinete, señala que funciona "fatal" la convivencia peatones/ciclistas en el nuevo carril bici de Luis de Morales y teme que en Navidades va a ser más caótico. No cree que mejore pintándolo. "La solución no es ni pintarlo ni ponerle chinchetas. Sería delimitarlo de otra forma más física porque es una acera muy concurrída", afirma. Sugiere llevar el carril por otra calle menos concurrida".

Dos ciclistas por el último tramo pintado de carril bici de Eduardo Dato que linda con el nuevo de Luis de Morales. / Juan Carlos Vázquez

"Fatal por la acera"

El peatón Manuel, octogenario, dice que le parece "fatal" que hayan puesto un carril bici por la acera, "por donde deberían ir los peatones". Cree que el carril bici debe ponerse en la calzada.

"Complicado mezclarse con peatones"

Juan Carlos, desde su bici, opina que es "complicado" circular al mezclarse con los peatones. Espera que tenga menos tráfico en otras horas.

Los usuarios ocasionales también rechazan el modelo de carril bici, en su mayor parte.

"Ha quedado muy bien"

La ciclista Ana es de las pocas que elogia el nuevo carril bici. / Juan Carlos Vázquez

La ciclista Ana, que no es vecina del barrio y está de paso, es de los pocos consultados que ve bien el carril bici. "Me parece que ha quedado muy bien, muy limpio, muy ordenado y que está muy bien diseñado porque está bastante pegado al arcén. Creo que la convivencia peatón/ciclista debe ser buena porque el acerado es muy ancho. Creo que hay sitio para todos".

"Prefiero un carril exento"

Nacho, ciclista, prefiere el modelo anterior de carril exento de la acera. "Hubiera preferido un carril bici exento, independiente, aunque también creo que la acera es ancha y los peatones no deben tener problemas con el carril bici diseñado".

"Se ve poco"

Fran considera que "se ve poco el carril" y dice que "puede crear conflicto peatones-ciclistas". Opina que está bastante más integrado que en otras zonas y que es cuestión de que se respete por parte de peatones y ciclistas.

"Un poco confuso"

Marcos, desde su bici, señala que "es un poco confuso para los peatones este carril. Sin un color diferenciado puede ser peligroso". No sabe si el Ayuntamiento ha querido señalar de este modo la prioridad peatonal en la acera.

Problemas con los veladores

El establecimiento que más veladores tiene en el tramo del carril bici de Luis de Morales, Voilà cafetería, también da cuenta de problemas con el nuevo carril bici. "El carril bici nuevo da problemas al velador porque lo han hecho mucho más ancho. Muchos usuarios del carril bici se nos quejan de que los clientes se sientan y dejan las sillas en medio del carril bici. La anchura creo que es demasiado y está también muy cerca de la carretera en Luis de Morales, algo bastante peligroso". Cree que "deberían de haberlo hecho en otro lado o por detrás de estas calles". "Al velador sí nos da problemas que las sillas se ponen en medio y obstruyen el paso de los ciclistas", cuenta. Ha visto conflicto peatón/ciclista cuando algún ciclista se sale del carril y va por en medio de la acera, lo que genera las quejas de los clientes de la terraza. "Eso sí que ha generado conflictos de por qué no vas por tu carril, que es muy ancho y bajas por aquí en medio. Además también nos causa nosotros problemas a la hora de sacar platos en medio de nuestra terraza y que estén ellos por el medio teniendo un carril bici bastante ancho para ellos".