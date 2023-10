¿Por qué los trenes sufren constantes retrasos e incidencias en Andalucía?

Viajar en tren en los últimos años se ha convertido en una pesadilla por las frecuentes incidencias y retrasos que sufre el transporte ferroviario en Andalucía. Esta semana la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, ha pedido disculpas por estos problemas crecientes de los trenes, mientras el PSOE de Pedro Sánchez y Sumar acuerdan suprimir conexiones aéreas. Estas son las causas de lo que está sucediendo, según la opinión de los usuarios, los trabajadores ferroviarios y expertos del sector.

Para los viajeros afectados, la ausencia de una información adecuada de las incidencias y retrasos a los usuarios es el primer problema que causa "desesperación" ciudadana y deben solventar con urgencia tanto Renfe como Adif. Esta es la queja más repetida en las redes sociales cada vez que hay un incidente o retraso. No puede ser que se produzcan casos como el de los viajeros del Cercanías Sevilla-Utrera que el domingo 22 de octubre, en plena borrasca Bernard, estuvieron encerrados durante más de tres horas dentro del tren sin ningún tipo de explicación.

Para los expertos consultados, lo que pasa con los trenes se debe, en primer lugar, al extraordinario aumento de viajeros que se ha producido con la incorporación de nuevos operadores (AVLO e IRYO) en la línea de Alta Velocidad por la liberalización ferroviaria que ha traído una bajada de precios en los billetes. De abril a junio de 2023, el corredor Madrid-Sevilla movió un millón de pasajeros (un 30% más que en el mismo periodo de 2022) y el corredor Madrid-Málaga/Granada movió otro millón de pasajeros (un 25,8% más), según datos oficiales de la CNMC sobre todos los servicios ferroviarios.

En Andalucía, el problema puede empeorar a finales de 2024, cuando entra OUIGO, operador privado, en la Alta Velocidad de Sevilla, Málaga y Córdoba con billetes lowcost que competirán con AVLO. Esto supone aún más trenes en circulación, aún más viajeros en las estaciones y más afectados por incidencias.

Otro importante factor asociado al aumento de viajeros son los bonos gratuitos que ofrece el Ministerio de Transportes en las líneas de Media Distancia (MD) y Cercanías y el descuento del 50% en los Avant.

Al aumento de viajeros se añade otra causa principal de incidencias y retrasos: las obras de mejora que se están realizando tanto en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla como en la línea de tren convencional (Media Distancia y Larga Distancia) con inversiones millonarias que no se habían visto en décadas. Estas obras ralentizan la velocidad de circulación de los trenes y reducen la capacidad de respuesta ante incidencias.

El efecto de estas obras de mejoras no se percibirá hasta dentro de varios años, dos o tres años, aseguró esta semana la ministra Raquel Sánchez. En la vía de Alta Velocidad Madrid y Sevilla, construida en 1992, la obra no se acaba oficialmente hasta 2026, lo que significa que nos quedan tres años más de incidencias y retrasos. Las incidencias se notan más al coincidir estas obras en ejecución con un mayor uso de las vías ferroviarias por la entrada de operadores privados por el inicio de la liberalización ferroviaria en las principales líneas de Alta Velocidad.

En la línea de Media Distancia entre Cádiz y Jaén, las limitaciones de velocidad por las obras afectan a 37 puntos de la vía, y Adif promete solucionar buena parte de esta situación antes de final de año, como adelantó Diario de Cádiz.

El déficit de personal en los talleres de Renfe para llevar a cabo el mantenimiento de los trenes que se averían, la falta de trenes y de maquinistas, y los temporales cada vez más frecuentes de viento y lluvia completan el abanico de causas. CCOO acusa a Renfe y Adif de "falta total de organización en recursos y personal" para afrontar esta situación.

"El bono gratuito ha destapado las deficiencias"

Sobre el extraordinario aumento de viajeros, los trabajadores del sector ferroviario resaltan que "el bono recurrente al aumentar la cifra de viajeros exponencialmente ha venido a destapar las deficiencias de la gestión de Renfe y Adif, que se traduce en una falta de trenes, de personal y de mantenimiento de la infraestructura", opina Juan Vicente Pomares, coordinador del sector ferroviario de CCOO Andalucía. "No puede ser facilitar el transporte público en tren y que no haya infraestructura ni personal para asumir eso", protesta Pomares.

Los trenes de Media Distancia y Cercanías van mucho más llenos de viajeros que antes debido a la gratuidad de los viajes por el bono recurrente. "Hemos pasado de una normalidad de viajeros a una demanda que se ha multiplicado por los bonos. Los trenes van hasta arriba y con ello se han amplificado todos los problemas. Las paradas del tren son más prolongadas hasta que se baja o se sube todo el público", explica Francisco Lérida, responsable ferroviario de CCOO Sevilla.

Crecen las agresiones verbales a los empleados

Los representantes de los trabajadores de Renfe y Adif destacan "un aumento de las agresiones verbales a la plantilla" de empleados ferroviarios por parte de usuarios que se desesperan por el retraso, las incidencias o la supresión de los trenes por falta de vehículos o de maquinistas.

CCOO recalca que la solución para acabar con esas agresiones es que se informe bien al usuario de estos incidentes y supresiones de trenes. "Falta información al usuario en redes sociales y en las estaciones por parte de Renfe y Adif", advierte Juan Vicente Pomares.

En la zona de Madrid y alrededores, las agresiones al personal han llegado a ser físicas. En Andalucía, solo se han dado algunas agresiones físicas en algún punto de Cádiz.

Obras en las vías hasta 2026

Las obras de modernización de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla son un motivo principal de incidencias y retrasos en el servicio, debido a que la reforma se está efectuando en múltiples puntos a la vez de la línea, en opinión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El problema de las obras se complica en puntos de esta línea donde confluyen trenes de toda España, como sucede en la Sagra y Mora (Toledo), incluidos los operadores privados (IRYO, OUIGO).

CCOO Andalucía sospecha que se está dando "prioridad de paso en esta línea a los trenes privados en detrimento de los públicos". El sindicato carece por ahora de datos sobre esta cuestión y está recabando datos para pedir explicaciones a Renfe porque "no puede dejar morir el servicio público".

Déficit en mantenimiento

Sobre el déficit de personal en los talleres de Renfe para llevar a cabo el mantenimiento de los trenes que se averían, la consecuencia es que los fallos en los vehículos no se pueden solventar al ritmo que se producen. Eso genera suspensión de trenes y un gasto público en poner autobuses como transporte alternativo para los usuarios. "No hay trenes de reserva, se suspenden servicios al no tener personal que los repare y no se compran repuestos", explica Juan Vicente Pomares.

El responsable ferroviario de CCOO Andalucía critica que Adif no lleva correctamente el mantenimiento de la infraestructura y recurre a subcontratas privadas. El taller más grande de Media Distancia está en Málaga. En toda España, el déficit de plantilla en talleres es superior a las 1.000 personas, según Pomares.

La falta de trenes y de maquinistas

La falta de maquinistas es mayor que de trenes, según CCOO. La pérdida de plantilla por jubilación y por traslado de plantillas se produce en los maquinistas. Hay muchos maquinistas jóvenes que aún no han completado el largo proceso de formación. Al estar en rotación constante, la plantilla de maquinistas es inestable en cantidad.

CCOO de Andalucía insiste en que viene avisando a Renfe y Adif desde hace años del déficit de plantilla. Y añade que la respuesta a este problema ha sido tardía y las ofertas de empleo que se sacan aún no son suficientes para solventar las necesidades, señala Juan Vicente Pomares.

Los temporales de viento y lluvia

En opinión del responsable ferroviario de CCOO Sevilla, Francisco Lérida, "el mayor retraso de los trenes se da por las tormentas y temporales desmedidos". Lérida asegura que cuando no se dan estas incidencias meteorológicas, el servicio no funciona mal y solo tiene las averías normales.