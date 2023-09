¿Por qué ha durado tanto el caos de trenes de Andalucía con Madrid por la DANA?

Los tres días de caos ferroviario y retrasos en los trenes que comunican Andalucía con Madrid (del 3 al 5 de septiembre) no se han producido por cuatro gotas de lluvia, ni por una infraestructura vulnerable o una gestión negligente, sino por la inundación y los graves destrozos que ha generado la peor DANA (depresión aislada en niveles altos) o gota fría del país en 23 años en el último tramo de esta Línea de Alta Velocidad (LAV), que está justamente en la provincia de Toledo. Este tramo más afectado es el de La Sagra y Mora, el que más tráfico de trenes soporta de toda la línea, lo que ha añadido más dificultad para compatibilizar los trabajos de reparación con el paso de trenes.

Las fotos que mostramos en esta página revelan claramente la magnitud de la inundación y los destrozos en Toledo.

Tanto en Toledo como en Madrid, Meteorología (AEMET) activó la alerta roja de máximo peligro o peligro extremo el día antes del domingo 3 de septiembre por lluvias torrenciales que dejaron entre 120 y 140 litros por metro cuadrado en pocas horas en el centro del país, justo en el otro extremo de la línea. Cinco muertos, tres desparecidos y cuantiosos daños materiales en todo tipo en carreteras, puentes e incluso en el transporte urbano de Toledo (por daño en las instalaciones de gas natural) son el balance de este desastre. Otra de las zonas donde se activó la alerta naranja por fuertes lluvias fue en Cádiz (campiña).

A preguntas de este periódico, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que gestiona la red por la que circulan los trenes de Renfe, IRYO y OUIGO, ha explicado esta semana que, en efecto, el punto más afectado por la DANA de esta línea ferroviaria ha sido "el trazado entre Mora y La Sagra, en Toledo, de la conexión con Andalucía".

"El tramo de la LAV (Línea de Alta Velocidad) a su paso por la provincia de Toledo es el que resultó más afectado, tanto el trazado entre Mora y La Sagra de la conexión con Andalucía, como el ramal de conexión con Toledo. En ambos casos, por la gran acumulación de agua en el terreno que afectó a la infraestructura ferroviaria -además de a otro tipo de infraestructuras- derivada de las fuertes precipitaciones registradas en la zona desde el domingo", aclara Adif. El centro de mantenimiento de trenes de Renfe y el cruce neurálgico de todas las líneas de Alta Velocidad del país está precisamente en Villaseca de la Sagra (Toledo), justo la provincia más afectada por la DANA.

Adif añade que "el tramo afectado por los efectos de la DANA anegó terrenos, campos, pueblos y también la vía ferroviaria y otros elementos clave para la circulación, como por ejemplo los desvíos y los sistemas de señalización y gestión de la capacidad de la infraestructura".

Los daños de la DANA en la línea y el proceso de reparación

Respecto a los daños que ha causado la DANA en la Línea de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid y qué obras se han acometido para eliminar esos daños, Adif explica que el agua inundó todos los elementos y sistemas de la línea.

"La acumulación de fuertes precipitaciones afectó a las vías (que quedaron inundadas o muy dañadas por el arrastre de materiales provocado por el agua), a varios de sus elementos y sus sistemas de señalización".

"Las labores que se han realizado consisten en la reparación de vías e instalaciones, la retirada de materiales y la revisión de conexiones. Asimismo, se comprueban y reparan las instalaciones eléctricas (catenarias y subestaciones), señalización y telecomunicaciones". Había que esperar que el agua se retirara de la vía y demás elementos. Sobre este punto, Adif señala que las líneas de Alta Velocidad tienen mejores condiciones para el drenaje de agua que las convencionales.

Adif defiende la rapidez con que se ha ido recuperando la línea para retomar la circulación de trenes. "La LAV Madrid-Andalucía interrumpía su circulación a última hora del domingo (3 de septiembre) y retomó el servicio a primera hora del lunes 4 con limitaciones de velocidad y capacidad. Con el fin de acelerar la reparación de ciertos elementos de la vía y sistemas, el martes 5 se decidió fijar el inicio de la circulación de trenes a las 11.00 h. Así se aprovechó para que llegaran el mayor número de trenes y viajeros a su destino ese día. Tras cinco horas de trabajos durante la madrugada, a las 11 h. se retomó la circulación en su doble vía".

El miércoles 6 de septiembre se recuperó la circulación de toda la línea con la incorporación del tramo entre Madrid y Toledo. "A las 12.00 h de este miércoles se ha recuperado la circulación ferroviaria entre Madrid y Toledo y la normalidad de la línea se va produciendo conforme se estabilizan los elementos de la vía y sus sistemas. Este tramo, en concreto, recupera la circulación tras los trabajos de reparación de elementos de vía (agujas, entre ellos, los elementos móviles situados en las estaciones que permite a los trenes la circulación por varias vías) y del sistema de señalización y gestión del tráfico (LZB), entre otras actuaciones".

Un equipo de 1.200 profesionales de Adif de circulación, mantenimiento, estaciones y seguridad han estado y siguen estando involucrados en la reposición de daños y la normalización de la circulación en esta LAV y el resto de los puntos de la red ferroviario afectados por el paso de la DANA.

Las obras de modernización no han influido en los daños

La línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla lleva años inmersa en una profunda obra de modernización. Algunos empleados de Renfe consultados por este periódico vinculaban esta semana la gravedad de los efectos de la tromba de agua por la DANA con el hecho de que la línea esté en obras de modernización. Sin embargo, Adif niega rotundamente este hecho y señala que el tramo inundado no tenía en ese momento obras destacadas en marcha.

Esta es la respuesta de Adif a la pregunta de si el hecho de estar en obras de modernización ha empeorado los daños por la DANA en esta línea. "Estas afectaciones -por su carácter extraordinario y externo, provocado por inclemencias climatológicas adversas sobre las que no puede actuar el ser humano- no tienen ninguna relación con el plan de renovación integral que se realiza en la LAV Madrid-Sevilla. En estos momentos, además, en el tramo más afectado no se acometen actuaciones reseñables".

Adif recalca la calidad y fiabilidad de esta línea Sur. "La LAV Madrid Sevilla ha demostrado desde el inicio de su explotación unos niveles de calidad y fiabilidad extraordinarios, equiparables al resto de líneas de alta velocidad desplegadas en España. Este tipo de infraestructuras y sistemas se encuentran a la vanguardia tecnológica y de seguridad en el mundo y diariamente muestran su resiliencia, seguridad y capacidad de respuesta con la circulación trenes a gran velocidad".

El tramo de Madrid a Toledo fue el último en repararse de la línea de Alta Velocidad. Sucedió el miércoles 6, al cuarto día.