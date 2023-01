¿Por qué hay tantas averías ferroviarias de la línea Madrid-Andalucía en algunos tramos?

La última avería de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía que provocó este martes importantes retrasos en la circulación de 44 trenes, y que aún está causando retrasos, se ha vuelto a dar en la zona de La Sagra-Toledo, un enclave en el que se repiten con frecuencia las incidencias en los trenes o en las infraestructuras de la línea. En las proximidades de Ciudad Real y Córdoba también se repiten las averías. Los trenes AVE parados durante el verano por problemas en los aires acondicionados que han bloqueado la vía o las averías de todo tipo han tenido como denominador común estas mismas zonas.

Desde Adif, como titular de la infraestructura, se precisa que este punto de La Sagra-Toledo no debería ser más conflictivo que otras zonas. Admite Adif, sin embargo, que el tramo de la línea de Alta Velocidad entre Madrid-Puertollano-Córdoba"es el que más trenes soporta", especialmente entre La Sagra y Mora, un punto que cruzan todos los trenes que suben o bajan entre Andalucía y Madrid, incluidos los AVE, Alvia y Media Distancia de Ciudad Real y Puertollano. "Entre La Sagra y Mora es uno de los tramos que más circulación diaria de trenes soporta", aclara Adif. El mayor uso implica mayor concentración de las averías aquí.

Con todo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) recalca que averías de esta envergadura (la rotura de la catenaria por una fuerte racha de viento) no son habituales en esta línea de Alta Velocidad, y no lo han sido a lo largo de los 30 años de funcionamiento. Explica que la catenaria ferroviaria dispone de elementos de protección para soportar el viento normal, pero no las fuertes rachas de viento que se han dado en la zona estos días.

La obras de modernización de la línea del AVE

Adif descarta que las incidencias en esta línea tengan relación con las obras de modernización de la línea del AVE Madrid -Sevilla que se están acometiendo desde finales de 2021 y deben concluir en 2026 para una instalación clave: el sistema de seguridad europeo ERTMS que tienen todas las demás líneas de Alta Velocidad y solo le falta a la Sevilla-Madrid construida para la Expo de 1992.

Del total de la inversión prevista para modernizar la línea, Adif ha contratado ya trabajos por más de 570 millones, lo que supone casi el 90% de la inversión total de 650 millones que permitirán renovar la línea para garantizar sus altos estándares de fiabilidad y calidad.

Precisamente uno de los contratos de modernización en marcha se dirige a la renovación de los desvíos de la línea, dado que se ha contratado el suministro, transporte y premontaje de estos aparatos de vía para sustituir los comprendidos entre las estaciones de La Sagra y Majarabique, así como los correspondientes a la de Puertollano. Esta actuación, de 37,5 millones de euros, se adjudicó a la UTE compuesta por Talleres Alegría y Mieres Rail.

Thales España se ocupa de la parte del contrato de modernización de la gestión del tráfico en esta línea del AVE para instalar el sistema europeo ERTMS que dotará de nuevas instalaciones de seguridad que detectan la presencia de un tren en la vía. Por casi 94 millones de euros y un plazo de ejecución total de 52 meses, es decir, 4 años y 4 meses que se cumplen en el año 2026.