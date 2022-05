La tuneladora de la SE-40 no se ha vendido como chatarra y sigue almacenada en Coria

La tuneladora de la SE-40 no se ha vendido como chatarra. La realidad es que la máquina sigue almacenada en Coria del Río en las grandes carpas montadas junto a las obras del túnel que se iniciaron en su día.

Así lo han confirmado este viernes varias fuentes del sector de la construcción y lo ha comprobado este periódico. La noticia llega tras conocerse este jueves que el Ministerio todavía está a tiempo de volver a activar la obra de los túneles adjudicados en 2009 y de aprobar un modificado del proyecto que corrija los problemas que surgieron en la ejecución. Es la vía más rápida para desbloquear este tramo.

Otro hecho recalcado por estas mismas fuentes es que "nunca se quiso vender como chatarra una máquina que se compró por cerca de 40 millones". Y, aún menos, venderla por dos duros de lo que costó, ya que el sector cuenta con un mercado de segunda mano donde se venden este tipo de estructuras a un precio razonable para que sean reutilizadas en otras obras nacionales o internacionales. Por ahora, esta venta en el mercado de segunda mano no se ha producido. Es posible que el Ministerio haya pedido a las empresas que esperen al nuevo estudio de alternativas adjudicado.

El tercer hecho es que no se ha formalizado la rescisión del contrato de 2009 con las constructoras puesto que el Ministerio no ha cerrado la negociación con las constructoras ni se ha firmado aún la indemnización. Si el acuerdo no prospera, las constructoras podrían iniciar la vía judicial. Parece razonable que no se formalice la rescisión hasta que no se conozca el nuevo estudio de alternativas para el paso del río encargado por el Ministerio a las empresas Ayesa y Fhecor. Las conclusiones de este estudio se anuncian para finales de este año 2022.

La pregunta que surge entonces es ¿quién lanzó este bulo y por qué lo hizo? ¿y por qué nadie salió para rectificar la noticia? La respuesta está en la cantidad de intereses en juego que subyacen en esta obra. El sector cree que el bulo lo lanzaría alguien muy interesado en que la opinión pública de Sevilla diera por zanjado el proyecto de los túneles con la supuesta venta de la tuneladora y se considerara ya inevitable la construcción de un puente para resolver el paso del río de la SE-40. Sobre la cuestión de que ninguna de las constructoras saliera a rectificar la noticia, el sector sostiene que, al ser una obra de tal envergadura, las constructoras prefirieron guardar silencio para no enemistarse con el Ministerio.

Sevilla se moviliza para que se ejecute el contrato de 2009

Profesionales de la ingeniería, de la sociedad civil y de las administraciones se han unido este jueves con la determinación de presionar con firmeza al Ministerio de Transportes a que resuelva de inmediato el paso del río de la SE-40 con la solución que se aprobó y adjudicó en origen: los túneles de 2009.

Estos profesionales señalan que hacer los túneles es la opción más rápida, ya que solo requeriría de un modificado del proyecto adjudicado, y que el Ministerio puede perfectamente dar marcha atrás a su decisión de rescindir el contrato original, dado que aún no ha firmado con las constructoras la indemnización que supone anular la adjudicación.

La reunión se celebró este jueves en la Caja Rural de la Magdalena con el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, y el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, por la consejería de Fomento de la Junta. De la demarcación territorial del Colegio de Ingenieros de Sevilla asistió su representante, Abraham Carrascosa. De los constructores y promotores de Sevilla (Gaesco) acudió su gerente, el ingeniero de caminos Juan Aguilera. El Ayuntamiento de Coria del Río estuvo representado por el delegado de Turismo, Antonio Bizcocho. Y, por parte de la sociedad civil, Vicente Sales, promotor de la Plataforma A-49 que logró en su día que la administración terminara esta carretera inacabada.